David Huerta, presidente del SEIU detenido durante las protestas en LA, sale libre

MADRID, 10 jun (EUROPA PRESS).- El presidente del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, David Huerta, fue puesto en libertad bajo fianza de 50 mil dólares tras comparecer este lunes ante un tribunal de California por obstaculizar la labor de las fuerzas de seguridad durante las protestas desatadas el pasado viernes en Los Ángeles, contra las redadas migratorias llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses.

Huerta deberá comparecer de nuevo el próximo 7 de julio por un cargo de conspiración para obstruir la labor de las fuerzas de seguridad, al intentar impedirles el acceso a unas instalaciones en las que tenían intención de realizar un registro con orden judicial, un caso del que no se ha declarado culpable, según indicó la Fiscalía del Distrito Central de California.

El líder sindicalista se encontraba junto a una multitud de personas en el exterior de un local cuando "se enfrentó físicamente con uno de nuestros agentes y se resistió y tuvo que ser rociado con pulverizador de pimienta y reducido", señaló en declaraciones a la NBC el Fiscal Federal para Los Ángeles, Bill Essayli.

A la salida de la vista judicial, Huerta aseguró que las autoridades quieren darle "un escarmiento", si bien él está "dispuesto a afrontarlo".

Federal agents were executing a lawful judicial warrant at a LA worksite this morning when David Huerta deliberately obstructed their access by blocking their vehicle. He was arrested for interfering with federal officers and will face arraignment in federal court on Monday. Let… pic.twitter.com/GIFD34LIcF

— U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) June 7, 2025