Dante Gutiérrez, camarógrafo de Canal Once, es asesinado tras un asalto en el Edomex

El gremio periodístico de México ha condenado el asesinato de Dante Gutiérrez, camarógrafo de Canal Once quien fue víctima de un asalto a mano armada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal expresaron sus condolencias por el hecho.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Dante Gutiérrez Reyes, camarógrafo de Canal Once, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue asesinado la noche de ayer cuando asaltantes intentaron robarle su vehículo fuera de su domicilio en Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con reportes, los asaltantes interceptaron a Dante Gutiérrez frente a su familia lo que ocasionó que el camarógrafo opusiera resistencia y recibiera disparos de arma de fuego por parte de los implicados.

Este crimen motivó reacciones de diversas personalidades políticas de nuestro país. En su conferencia de prensa matutina la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el hecho y se comprometió a llevar ante la justicia a los responsables del crimen. La mandataria federal prometió cercanía con su familia y presentar avances de la investigación lo antes posible.

La noche de este domingo, falleció nuestro compañero camarógrafo, Dante Gutiérrez Reyes, víctima de un asalto. El gremio periodístico y las distintas fuentes que cubrió, a lo largo de los años, se han sumado a las condolencias para su familia. @carelety en… pic.twitter.com/GVjqYYQUYN — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) June 9, 2025

Por su parte el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, se pronunció también por la muerte de Dante, quien con frecuencia cubría las sesiones de esta cámara legislativa. "Mis condolencias, mi solidaridad con familiares y amigos, con seres queridos. Pediremos que se investigue y se sancione y le otorgaremos un minuto en la sesión del próximo miércoles. De verdad, lo lamento", expuso el Senador.

Por otro lado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, pidió minuto de silencio por el asesinato de Dante Gutiérrez Reyes.

Monreal Ávila refirió que Dante estaba invitado a la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en la cámara. "Si les parece bien vamos a darle un minuto de silencio todos. Nuestra solidaridad con él y su familia. Nuestra solidaridad con el grupo de amigos que siempre distinguió, y con su familia”, expresó.

En una reunión con reporteros y camarógrafos que cubren la Cámara de Diputados, el presidente de la Jucopo, @RicardoMonrealA, pidió rendir un minuto de silencio por nuestro compañero Dante Gutiérrez, quien falleció este fin de semana.#OnceNoticiasDigital 🔻 pic.twitter.com/bCZ3aGkS9z — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) June 9, 2025

“Creo que la familia misma pidió no politizarlo, ni dar a cuenta de ninguna información hasta en tanto estuviera avanzado. Por eso lo respeto, no quise adentrar nada, pero evidentemente como líder de la Cámara, de su mayoría, he hablado con funcionarios sobre el tema”, aclaró.

Entre las fuentes que cubría estaban el Senado de la República, la Cámara de Diputados y la Presidencia. El pasado 1 de junio cubrió el voto de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la elección de jueces, magistrados y ministros.

Tras el hecho, múltiples integrantes del gremio periodístico han exigido que se esclarezca el caso y que los responsables del asesinato de Dante Gutiérrez sean llevados ante la justicia.

El senador Gerardo Fernández Noroña lamentó el asesinato del camarógrafo de canal 11, Dante Gutiérrez Reyes, quien murió durante un intento de asalto en Tlanepantla, Estado de México. pic.twitter.com/zs3l8DwNs2 — Angel Gallegos (@gallegoso) June 9, 2025