Trump prevé enviar más militares a Los Ángeles, mientras la red estalla en fake news

Los Ángeles/Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– Las protestas continuaron en Los Ángeles durante la noche del lunes. Son ya cuarto días de manifestaciones mayoritariamente pacíficas contra las deportaciones de migrantes que permiten al Gobierno de Donald Trump una inusual medida: desplegar marines en servicio activo en California, un estado que votó contra él para el primer término y no le regaló victorias para el segundo periodo.

Al llegar las protestas a su cuarta noche consecutiva, la Alcaldesa Karen Bass afirmó que la ciudad se encontraba en general tranquila y que las reuniones públicas se habían llevado a cabo con calma. Hay un “elemento marginal” responsable del vandalismo y los disturbios, aseguró. Y hoy por la mañana, el ejército estadounidense anunció el despliegue de aproximadamente 700 marines en la zona de Los Ángeles para proteger los edificios y al personal federal.

Incluso con el despliegue de los marines, había indicios de que la fuerza militar en Los Ángeles podría expandirse pronto, de acuerdo con The Wall Street Journal. Durante el fin de semana, Trump ordenó el envío de dos mil miembros de la Guardia Nacional (GN) a la ciudad. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció en una publicación en redes sociales el lunes por la noche que se estaban movilizando dos mil más. Si todas las tropas se despliegan rápidamente, la fuerza en la ciudad se acercaría a los cinco mil efectivos.

At the order of the President, the Department of Defense is mobilizing an additional 2,000 California National Guard to be called into federal service to support ICE & to enable federal law-enforcement officers to safely conduct their duties.

El lunes por la noche, el Comando Norte de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares estadounidenses en Norteamérica, dio a conocer que cerca de mil 700 efectivos de la Guardia Nacional se encontraban en el área metropolitana de Los Ángeles. La inusual decisión de desplegar tropas en servicio activo marca la primera vez en más de tres décadas que se envía a marines a una ciudad estadounidense para abordar disturbios civiles.

El envío del ejército tiene objeciones del Gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien calificó la intervención federal como una intrusión en la soberanía estatal y presentó una demanda en respuesta. “No deberían ser desplegados en suelo estadounidense enfrentándose a sus propios compatriotas para cumplir la fantasía desquiciada de un Presidente dictatorial”, escribió Newsom en un mensaje en X. Más tarde el lunes por la noche, reveló que presentaría una demanda para impedir el despliegue de los marines.

U.S. Marines have served honorably across multiple wars in defense of democracy. They are heroes.

They shouldn't be deployed on American soil facing their own countrymen to fulfill the deranged fantasy of a dictatorial President.

This is un-American. pic.twitter.com/v5Va7hbgBb

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025