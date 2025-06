El Presidente de EU refuerza la presencia de la Guardia Nacional ante protestas en LA

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ordenó el día de ayer el despliegue de otros dos mil efectivos de la Guardia Nacional de California para "apoyar" al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que se unirán a los militares ya movilizados en la víspera ante las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias, y que dio como resultado una demanda contra el mandatario y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, por carecer de potestad para tomar esta medida sin consentimiento de las autoridades californianas.

El inquilino de la Casa Blanca tomó esta decisión pese a que la Fiscalía de California anunció la presentación de una denuncia contra él y contra Hegseth por el despliegue "ilegal" e "incendiario" de la Guardia Nacional en Los Ángeles, una medida que adoptaron "sin autorización del Gobernador Gavin Newsom y contra el deseo de las fuerzas de seguridad", según indicó el organismo.

Estos militares se unirían así a los mil 700 miembros de la Guardia Nacional que ya están operando en el área metropolitana de Los Ángeles, según apuntó en las últimas horas el Mando Norte del ejército de Estados Unidos.

At the order of the President, the Department of Defense is mobilizing an additional 2,000 California National Guard to be called into federal service to support ICE & to enable federal law-enforcement officers to safely conduct their duties.

