Greta Thunberg: "Cometieron un acto ilegal al secuestrarnos en aguas internacionales"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia, después del abordaje en aguas internacionales del Madleen, parte de la Flotilla de la Libertad a la Franja de Gaza por parte del ejército israelí.

Previamente, el Ejecutivo israelí había adelantado que los activistas detenidos tras el abordaje, un acto tildado de "secuestro" por la Coalición de la Flotilla de la Libertad al haber tenido lugar en aguas internacionales, estaban ya en el aeropuerto de Ben Gurión de cara a su deportación.

El Ministerio de Exteriores israelí subrayó además que aquellos activistas --entre los que figuran el español Sergio Toribio y la eurodiputada francesa Rima Hassan-- que no acepten firmar los documentos de deportación serían presentados ante un tribunal para que autorice su expulsión.

El Madleen fue interceptado en la madrugada del lunes por tropas israelíes, que abordaron el barco para evitar que continuara su viaje hacia Gaza con la intención de romper el bloqueo de Israel y entregar ayuda en el enclave palestino, sumido en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que deja hasta la fecha más de 54 mil 900 muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La Flotilla de la Libertad, que reivindica la importancia del Derecho Internacional a través de la desobediencia civil y la acción no violenta, ha llevado a cabo numerosos intentos de entregar suministros a la población de Gaza desde que Israel impuso un bloqueo marítimo al enclave en el año 2007, incluido uno en 2014, en el que murieron 10 activistas a manos de las tropas israelíes durante un asalto al "Mavi Marmara".

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025