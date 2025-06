Sheinbaum pide a EU una reforma migratoria integral para reconocer papel de mexicanos

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este martes su llamado al Gobierno de Estados Unidos (EU) y a su homólogo Donald Trump a que se atienda una reforma migratoria integral que reconozca el papel de la comunidad migrante en ese país, en lugar de responder con redadas o acciones violentas.

“La posición del Gobierno de México siempre será la defensa de los mexicanos que viven en los Estados Unidos ; así como que no es con redadas , no es con violencia , sino atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos , sobre todo los que llevan muchos años”, declaró luego de que se le preguntara sobre el reforzamiento de las redadas y el envío de marines por parte del Gobierno estadounidense.

Ante las imágenes que han trascendido en redes sociales y las fotografías de manifestantes en contra de las redadas que portaban la Bandera de México, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si llamaría a no usar este símbolo en las protestas. Respondió que lo fundamental es que no haya acciones violentas y señaló que se debe investigar si hubo provocaciones o infiltraciones durante las movilizaciones.

“Yo creo que lo importante es que no haya acciones violentas. Eso sí no debe de ser. No sabemos qué tanta provocación hubo, porque escuchaba a muchos paisanos que decían que habían sido personas que no conocían que habían hecho estas acciones. Y hacer en todo caso acciones pacíficas, no caer en provocaciones y no promover actos de violencia”, afirmó.