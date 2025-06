EU se retrasa en la entrega de visas de trabajo y se pone el pie a un año del Mundial

El proteccionismo y postura antimigrante del Gobierno de Donald Trump puede hacer perder millones de dólares a Estados Unidos, país que será sede de eventos deportivos masivos, pero que registra un retraso en la emisión de visas para trabajos temporales y visitantes.

Ciudad de México, 15 junio (SinEmbargo).– Los grandes eventos globales que albergará Estados Unidos en los próximos años durante el Gobierno de Donald Trump, entre ellos, el Mundial de Fútbol 2026 y los Juegos Olímpicos 2028, aumentarán la demanda de visas para trabajos temporales (H-2B) y para visitantes (B-1 y B-2). Pero, si siguen los retrasos y las restricciones en el marco de la política antimigrante, el anfitrión perderá millones de dólares, advirtió la Asociación de Viajes de EU.

"Existen riesgos extraordinarios para la economía estadounidense y su competitividad global si el procesamiento de visas de visitante es excesivamente restrictivo, ineficiente y disuade innecesariamente a los extranjeros calificados de obtener una visa y visitar EU. Un estudio de Oxford Economics estimó que las demoras en el procesamiento de visas, si no se abordan, podrían provocar la pérdida de 5.6 millones de visitantes y 18 mil 700 millones de dólares en gastos entre 2025 y 2026", expone la asociación civil en un reciente informe.

Durante los próximos cuatro años, en el segundo mandato de Trump, Estados Unidos albergará varios eventos de primer nivel como la Ryder Cup de 2025, el 250º aniversario de Estados Unidos, la Copa Mundial de la FIFA de 2026 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2028. Con las políticas adecuadas, expone la organización civil, estos eventos podrían recibir a 40 millones de visitantes internacionales e impulsar una actividad económica de hasta 95 mil millones de dólares.

Pero en medio está el contraste entre la necesidad de construir infraestructura y contar con más trabajadores en restaurantes, bares, hoteles y demás sitios turísticos, y la política trumpista de deportación de migrantes y restricciones a trabajadores temporales y visitantes.

El Gobierno de la Ciudad de México, que albergará cinco partidos incluyendo el inaugural, ya anunció obras de regeneración urbana en las colonias aledañas al Estadio Azteca, un puente de acceso, la calzada flotante peatonal de Tlalpan, un programa de iluminación, imagen y mejoramiento urbano de las principales avenidas y zonas de atracción turística de la ciudad, entre otras.

Pero en EU, donde se espera que la Copa Mundial de la FIFA 2026 atraiga a más de seis millones de visitantes, "según la FIFA, ocho de los 15 principales países que han viajado para asistir a copas mundiales anteriores son países no pertenecientes al Programa de Visas de Visitante, por lo que necesitarán estas visas para asistir", advierte la Asociación de Viajes.

Retrasos en visas no migrantes

Desde la COVID-19, el Departamento de Estado enfrentó retrasos significativos en las solicitudes de visa no inmigrantes y en el otorgamiento de las citas para entrevistas presenciales. Actualmente, informa la Asociación de Viajes de EU, los solicitantes de visas de visitante aún enfrentan tiempos de espera "extremadamente largos", que pueden extenderse por varios meses o incluso más de un año.

"Está alentándose todo el sistema por estas amenazas, estas visas de trabajo por supuesto están con lupa revisándose, lo mismo el tema de los estudiantes que frenaron todas las citas. Hay que recordar que (DOGE) corrió a servidores públicos de más y mermó su capacidad (consular). Está siendo más complejo y eventualmente se van a dar cuenta que eso no les conviene y van acelerar esas visas por su propio bien. La FIFA está preocupada por el maltrato que pueda haber a sus jugadores cuando vayan a EU por el tema de las visas; no se sienten bienvenidos", dijo desde Florida la activista, Eunice Rendón, de Agenda Migrante.

De acuerdo con datos del Departamento de Estado, en 2024 Estados Unidos emitió 139 mil 541 visas H2-B (trabajadores no agrícolas) y negó, por temas migratorios o de seguridad, 6 mil 072 solicitudes de ese tipo. Asimismo, el año pasado emitió 6 millones 498 mil 006 visas para visitantes (B1/B2) y negó de ese tipo 2 millones 497 mil 104. De enero a abril de 2025 se han seguido otorgando visas B1/B2 y H2B, por ejemplo, a los solicitantes de México se les dio 52 mil 561 visas H2-B en el primer cuatrimestres de este año respecto a las 48 mil 926 emitidas en el mismo periodo de 2024.

No obstante, estos eventos deportivos masivos aumentarán la demanda y los requisitos legales para obtener las visas no inmigrantes siguen siendo una entrevista presencial en algún consulado o Embajada con funcionarios consulares y la toma de datos biométricos, lo cual, dice la Asociación de Viajes de EU, crea cuellos de botella burocráticos que pueden llevar a tiempos de espera para citas superiores a 200 días.

Por ejemplo, los tiempos de espera para entrevistas en Mumbai, India, eran de 444 días al 10 de enero de 2025. Aunque en São Paulo, Brasil, mejoró ya que los tiempos de espera para citas eran de 31 días en esas mismas fechas, una reducción con respecto a los más de 300 días de enero de 2023.

Sumado a las largas esperas, bajo el argumento de supuesto terrorismo y seguridad nacional, Trump prohibió hace unos días la entrada de personas procedentes de 12 países principalmente asiáticos y africanos, y suspendió ciertos tipos de visado a la gente proveniente de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Entonces, para que el Gobierno de Trump pueda procesar visas temporales de forma eficiente y segura para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Asociación de Viajes de EU recomendó: primero, dotar de personal consular suficiente para el procesamiento de visas durante todo el horario laboral disponible y aumentar el personal para procesar las solicitudes de visa también de forma remota y no solo presencial, y segundo, extender la validez de las visas para visitantes (B-1/B-2) por dos años para los titulares de visas que nunca hayan sido rechazados, no hayan visitado previamente EU, hayan salido del país a tiempo y no tengan infracciones migratorias ni penales.

Pero la académica Guadalupe Correa-Cabrera prevé que sea todo lo contrario, lo que afectará la organización del Mundial 2026 en EU. "Nunca se aprobó una reforma migratoria donde se planteara incrementar el número de visas de trabajo temporales, que era una de las partes torales de esta reforma. Tardan tiempo y –por los recortes a la burocracia– hay menos personas que dé el servicio", dijo.

Y concluyó: "Si esto no cambia, el Mundial 2026 en EU va a ser un fiasco, cuando podría haber sido un gran negocio".

