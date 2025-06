Guatemala reclama por incursión de policías mexicanos y la SRE le ofrece una disculpa

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó este martes que el grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, haya ingresado a territorio guatemalteco para abatir a presuntos delincuentes. Exigió que los policías sean sancionados, pues afirmó que no es posible vulnerar la soberanía de otro país.

"No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías de Chiapas en este caso, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso, no estamos de acuerdo y esos policías tienen que ser sancionados", sentenció desde Palacio Nacional.