El Gobernador de California exige bloquear el despliegue de militares en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, 10 de junio (EUROPA PRESS).- El Gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado este martes que ha presentado ante un Tribunal una moción de emergencia para impedir el despliegue de militares en Los Ángeles por parte de la Administración de Donald Trump, en el marco de las protestas contra sus políticas migratorias.

Esta solicitud llega un día después de que la Fiscal General de California, Rob Bonta, presentara una denuncia contra Trump y su Secretario de Defensa, Pete Hegseth, por el despliegue "ilegal" e "incendiario" de las fuerzas de seguridad en Los Ángeles, explicando que el envío de tropas supone una violación de la Constitución.

.@GavinNewsom: "I've tried to work with him. You can't work with Donald Trump. You can only work FOR him. And I will not - I refuse - to work for Donald Trump." pic.twitter.com/ZdvOwrDJeo

— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) June 9, 2025