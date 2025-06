La Alcaldesa Karen Bass afirma que Trump usa la ciudad para generar caos migratorio

Por Araceli Martínez Ortega

Los Ángeles, 10 de junio (LaOpinión).- La Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, reconoció en una entrevista con La Opinión que la ciudad se encuentra bajo asedio a partir de las redadas migratorias que comenzaron el 6 de junio y se han prolongado hasta este lunes 9 de junio.

Afirmó que los disturbios derivados de los operativos federales de migración, que fueron provocados por una veintena de personas, no ameritaba la presencia de la Guardia Nacional en Los Ángeles y mucho menos traer a los Marines.

“Traté mucho con la Administración Trump de hacerlos ver que no era necesario que trajeran a las tropas federales, porque eso sería una provocación. La ciudad de Los Ángeles estaba en calma hasta que empezaron las redadas y David Huerta fue arrestado y lesionado”, aseveró

La Alcaldesa notoriamente preocupada por la escalada militar desatada por la Administración Trump, recibió al director editorial de La Opinión, Armando Varela y a la reportera Araceli Martínez para hablar de la crisis que vive la ciudad, y que ha ocupado la mayor parte de su tiempo.

BREAKING: Los Angeles Mayor Karen Bass just confirmed that Trump lied about the National Guard.

This morning Trump claimed that if he didn't send the National Guard into LA, the city would have burnt down to the ground.

Bass confirms that the National Guard only has one… pic.twitter.com/frch3tGyVM

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) June 10, 2025