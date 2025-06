Juez condena a "El Bart" y "El Pool" por intento de homicidio de Ciro Gómez Leyva

Los sujetos fueron sentenciados por los delitos de tentativa de homicidio y asociación delictuosa agravada, luego de determinar que participaron en el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias "El Pool", y Héctor Eduardo Jiménez, conocido como "El Bart", fueron sentenciados a 12 y 14 años de cárcel, respectivamente, por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido en diciembre de 2022.

Durante la audiencia, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte impuso la sentencia a ambos sujetos por los delitos de tentativa de homicidio y asociación delictuosa agravada, luego de determinar que participaron como autor material y coautor material del ataque contra el conductor.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la primera sentencia se obtuvo por medio de un procedimiento agravado en contra de “El Pool”, quien fue señalado desde el momento de su detención, a principios de 2023, como líder de una célula criminal dedicada a llevar a cabo homicidios y extorsiones a comerciantes, así como de narcomenudeo dentro del país.

#FGR obtuvo 14 años de prisión contra Héctor Eduardo “N”, por su responsabilidad en la comisión de los delitos: homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un periodista y asociación delictuosa agravada. Disparó con un arma contra el periodista desde una… pic.twitter.com/rRtTzsEaIe — FGR México (@FGRMexico) June 10, 2025

En tanto, el Ministerio Público presentó una declaración de Gómez Jaramillo durante la audiencia, en la que afirma que el atentado había sido ordenado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El imputado aceptó su responsabilidad, lo que permitió a la autoridad judicial emitir una sentencia condenatoria que contempla una pena de 12 años de prisión en su contra”, precisó la FGR tras el desarrollo del dictamen.

En cuanto a Héctor Eduardo, el Juez de control acordó -en un juicio abreviado- una pena de 14 años por disparar en contra del periodista de Radio Fórmula, mientras se encontraba en una motocicleta en movimiento.

“El hoy sentenciado fue el autor material del atentado, y que actuó con dolo directo al dirigir los disparos a zonas vitales del conductor, sin que el homicidio se consumara debido únicamente al blindaje del vehículo”, añadió la FGR.

Tras darse a conocer la sentencia, Ciro Gómez Leyva dedicó un mensaje a sus presuntos atacantes al asegurar que "no hay agravio de mi parte, ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra", posteó X.

El ataque ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando el periodista regresaba a su domicilio después de su jornada laboral. Ambos sujetos armados le dispararon mientras viajaba en su camioneta blindada, lo que evitó que resultara herido.

Para Héctor Martínez Jiménez (Bart) y Pool Pedro Gómez Jaramillo, sentenciados hoy a 14 y 12 años, respectivamente, por tratar de matarme: no hay agravio de mi parte, ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra.… — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 10, 2025

Las investigaciones indicaron que el ataque fue planeado y ejecutado por una organización criminal. El entonces Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó que se trató de un ataque directo contra el comunicador.

Desde el ataque, el caso ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades. En 2023 se realizaron operativos en la Ciudad de México para capturar a los presuntos implicados, quienes fueron vinculados a una célula criminal.