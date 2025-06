El rol de los militares en el Gobierno autoritario de Trump asusta a los observadores.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– Esta no es la imagen que los oficiales del Ejército de Estados Unidos esperaban, dice Helene Cooper, periodista de The New York Times basada en Washington.

Varios oficiales y exoficiales del ejército estadounidense afirmaron que el desfile militar y otras festividades para este sábado —una fiesta de cumpleaños simulada del Presidente Trump— podrían dar la impresión de que el Ejército está celebrando una ofensiva contra los estadounidenses a partir de lo que está pasando con California.

La combinación de ambas escenas “mina la confianza en las fuerzas armadas en un momento en que deberían ser un símbolo de unidad Nacional”, declaró Max Rose, excongresista demócrata y veterano del Ejército. “Están desplegando la Guardia Nacional en directa contradicción con lo solicitado por las autoridades estatales y locales, y al mismo tiempo se celebra este desfile masivo con un despliegue más propio de Rusia y Corea del Norte", añadió en entrevista con The New York Times.

A los pocos minutos de que Trump ordenara el despliegue de dos mil efectivos de la Guardia Nacional para unirse a las protestas dispersas contra la migración en Los Ángeles, su Secretario de Defensa, el presentador de televisión Pete Hegseth amenazó con desplegar marines en servicio activo desde, según él, Camp Pendleton. Los marines que se desplegaron el lunes por la noche provenían de Twentynine Palms, una base a unos 240 kilómetros al este de Los Ángeles, pero Hegseth continuó mencionando Camp Pendleton, que está a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad, aclara el Times.

Y el lunes en la noche, 700 marines y otros dos mil efectivos de la Guardia Nacional habían sido activados para participar en protestas mayoritariamente pacíficas. Y el martes, Trump declaró que cualquiera que protestara contra el desfile en Washington “se encontraría con una fuerza muy fuerte”.

Y este mismo martes, en una cascada de eventos peligrosos, Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que Claudia Sheinbaum Pardo “alentó más protestas en Los Ángeles”. Aunque su mensaje chocó con el que lanzó el propio Trump, quien coincidió con su homóloga mexicana en condenar la violencia que se ha presentado durante las manifestaciones contra las redadas migratorias en distintos puntos de California. La misma Presidenta de México respondió a la acusación. "Es absolutamente falso", sentenció.

“Para un hombre que comprende el poder de las imágenes, las protestas a veces violentas en Los Ángeles por la aplicación de la Ley migratoria le han dado a Trump los ingredientes para pulir una vez más su mensaje de mano dura contra la delincuencia. Videos de manifestantes protestando contra las órdenes de deportación de Trump, algunos quemando autos o enfrentándose cara a cara con las tropas de la Guardia Nacional, crean una serie de contrapuntos políticos que el Presidente apuesta a que le resulten ventajosos”, dicen John McCormick y Aaron Zitner en un texto para The Wall Street Journal.

“Como suele suceder, los oponentes de Trump le están haciendo el juego. Este es exactamente el tipo de pelea que Donald Trump adora, con sus oponentes portando banderas mexicanas frente a autos en llamas”, dijo el encuestador republicano Whit Ayres.

“Cada día que Donald Trump habla de migración, y no de dejar sin seguro médico a 13 millones de personas y de Medicaid, sabe que está ganando”, declaró Chuck Rocha, estratega demócrata. “Quiere ver gente de pie sobre coches en llamas, ondeando la bandera mexicana; esa es precisamente la imagen que puede ayudarle a destacar en las elecciones de mitad de mandato”.

Las acciones de Trump conllevan riesgos, y algunos podrían considerarlas una transgresión de las normas y una extralimitación autoritaria. Al federalizar las tropas de la Guardia Nacional a pesar de la objeción del Gobernador Gavin Newsom y de las autoridades locales, Trump dio un paso que no se había desplegado desde que el Presidente Lyndon Johnson, en 1965, decidió anular la autoridad de un Gobernador segregacionista durante la era de los Derechos Civiles, recuerda el texto.

Donald Trump, without consulting with California’s law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state’s National Guard members to deploy on our streets.

Illegally, and for no reason.

This brazen abuse of power by a sitting President inflamed a combustible situation… pic.twitter.com/Xy8JHMq3cV

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 11, 2025