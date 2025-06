La Bandera de México ondea por todo EU, durante las protestas. ¿Es una buena idea?

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– La Bandera de México inunda las redes, los sitios web y la televisión, junto con imágenes de las protestas en el sur de California. ¿Y por qué tantos manifestantes portan banderas mexicanas en una protesta política estadounidense?, se preguntan Shawn Hubler y Orlando Mayorquín, periodistas de The New York Times, pero no sólo ellos.

La Bandera de México es, indudablemente, personaje del momento en la prensa. Incluso en países como Argentina. “Muchos migrantes portan la bandera de su nación de origen como símbolo de reconocimiento, pero esta acción ha generado una disputa en las redes sociales, principalmente en el caso de los mexicanos. Una parte de los usuarios defiende que únicamente se trata de una reivindicación sobre los derechos de los migrantes de su país, mientras que otros lo asocian con ciertos actos en las concentraciones”, dice La Nación.

Lex Harvey escribe en CNN: “La bandera roja, blanca y verde de México se ha convertido en un símbolo definitorio de las protestas en Los Ángeles. Los manifestantes ondearon banderas de México y otros países latinoamericanos, así como banderas estadounidenses, para expresar solidaridad con los inmigrantes y denunciar las redadas del Gobierno de Trump, provocando la ira de sus partidarios”.

Leire Ventas, corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles, afirma: “Hay manifestantes que instan a sus pares a no ondear banderas mexicanas. ‘Mostrarlas alimenta la narrativa de que en este país se vive una invasión’, dijo Beatriz Antún. Pero hay quien opina distinto. ‘Cuando veo una Bandera de México en una protesta, me siento menos solo’, le dice a BBC Mundo Carlos Ramírez, un estudiante universitario con ascendencia mexicana”.

“Son hijos y nietos de inmigrantes que no dudan de su ciudadanía ni de su pertenencia (a Estados Unidos), pero comprenden el trasfondo racial de los ataques contra los inmigrantes”, declaró a The New York Times Chris Zepeda-Millán, profesor de estudios chicanos en la Universidad de California en Los Ángeles.

Univisión explica: “La presencia de mexicanos y personas de origen mexicano en Los Ángeles es muy antigua. De hecho, fundada en 1781, Los Ángeles fue una ciudad española hasta 1821 cuando México se independizó pasando a formar parte del territorio mexicano. La ciudad, junto al estado de California, se convirtieron en parte de Estados Unidos al final de la guerra entre México y Estados Unidos, cuando los primeros estadounidenses comenzaron a migrar hacia el estado”.

Para muchos estadounidenses, incluyendo los de izquierda, podría parecer una mala estrategia luchar contra las deportaciones de migrantes sin papeles ondeando la bandera de otro país, dicen los periodistas de The New York Times. “Pero los manifestantes afirmaron esta semana que consideran la Bandera mexicana un símbolo de desafío a las políticas migratorias de Trump o de solidaridad con otros mexicoamericanos. La bandera se ha vuelto tan omnipresente en las últimas décadas que forma parte del paisaje del sur de California, adornando camionetas y ondeando desde puentes. Pocas concentraciones multitudinarias en la región se dan sin una o dos banderas mexicanas, desde los partidos de futbol de fin de semana hasta los desfiles de los Dodgers de Los Ángeles por el campeonato”.

The Wall Street Journal retomó, en un editorial de casa, el fenómeno. “Las ondas de radio y las redes sociales están saturadas de imágenes de manifestantes ondeando banderas mexicanas sobre autos en llamas, con carteles que afirman que California es ‘tierra robada’ y coreando: ‘¡No queremos ICE ni policía!’. [El Gobernador de California Gavin] Newsom realmente está viviendo en un mundo de fantasía si cree que los estadounidenses se pondrán del lado de estos radicales en lugar de Trump”.

Pero los mexicanos y los mexicoamericanos han encontrado en su Bandera un factor de cohesión. “Esta semana, quienes seguían ondeándolas dijeron que era importante honrar su herencia y no someterse a Trump, aun reconociendo el posible coste político. Dijeron que, para ellos, la Bandera no era antiamericana, que representaba sus raíces chicanas más que una lealtad nacional”, escriben en The New York Times los periodistas Shawn Hubler y Orlando Mayorquín.

–Estoy orgullosa de ser estadounidense, pero en estos tiempos, ser californiana es lo que me enorgullece, y ver la diversidad aquí, ver que mucha gente no ha olvidado sus raíces –dijo Bonnie García– Siento que por eso Trump teme a la diversidad y a la representación en los rostros de la gente, porque no quiere que la gente nos recuerde, quiere borrarnos, y no voy a tolerar eso.

