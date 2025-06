Los demócratas quedaron como gallina sin cabeza ante Trump. Tienen esperanza: Newsom

El Gobernador Newsom se ha consolidado como una de las principales figuras de oposición a Trump ante las redadas masivas contra migrantes en California, y surge como uno de los posible contendientes por la candidatura presidencial demócrata rumbo a 2028.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– "Es un hombre duro", aseguró Gavin Newsom, el Gobernador de California, el lunes pasado en una entrevista con la cadena MSNBC. Se refería al Presidente Donald Trump, que horas antes había sugerido su arresto en medio de las redadas masivas contra migrantes en la entidad, que provocaron la movilización de miles de personas en las calles sobre todo de las principales ciudades de la Costa Oeste: Los Angeles, donde hubo enfrentamientos y hay toque de queda, y ahora también en San Francisco.

"¿Por qué no me arresta? Sabe donde encontrarme. Pero sabes qué, quita las manos de encima de niñas de 4 años que intenta educarse, que quite las manos de encima de esta gente que sólo quiere vivir sus vidas, que pagan sus impuesto. Ven por mí, tipo duro, arréstame, no me importa, pero sí me importa mi comunidad, esta comunidad. Esa gente [el Gobierno federal] necesita madurar, necesitan parar y nosotros necesitamos responder", completó.

Así reviró Newsom a un mandatario que, escribió en redes sociales, actúa como "tirano y no como Presidente". "Este es un día que esperaba no ver jamás en Estados Unidos. No importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo", añadió en X.

La tajante respuesta obligó al Gobierno de Trump a bajar la tensión, pero solamente un poco. Tom Homan, el zar de la frontera, dijo a la cadena CBS que "no hay intención de arrestar" al Gobernador de California. "Todo esto se ha sacado de contexto. Aún no han cruzado la línea... Si cruzan la línea, no me importa quiénes sean —el Gobernador, el Alcalde, quien sea— y cuando cometen un delito contra agentes de ICE [el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas], buscaremos su procesamiento", añadió.

Donald Trump is behaving like a tyrant, not a President. By turning the military against American citizens, he is threatening the very core of our democracy. I’m asking the court to immediately block these unlawful actions. https://t.co/WN11SGXrld pic.twitter.com/rh1okkamhN — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 10, 2025

"Esta administración", dijo la noche del martes en un video publicado en sus redes, "busca la deportación masiva de migrantes trabajadores, sin importar sus raíces, lo que está pasando es muy diferente todo lo que hemos visto, en vez de enfocarse en una estrategia que ambos partidos han apoyado, como la deportación de migrantes ‘ilegales’ que han cometido delitos graves".

Además, Newsom responsabilizó a Trump por "inflamar" una situación delicada con la militarización de las calles de Los Ángeles. "Él prefiere la teatralidad por encima de la seguridad pública", finalizó.

¿Surge el nuevo líder opositor?

El liderazgo –y el protagonismo– que ha tomado Newsom, el demócrata de 57 años, ante las redadas de ICE y en defensa de la comunidad californiana lo han elevado a la discusión nacional como la principal oposición al Gobierno de Trump. Mientras la Casa Blanca enviaba 700 marines y 2 mil guardias nacionales a Los Ángeles para controlar los disturbios, que tuvieron su momento álgido entre el domingo y el lunes, y luego una tensa y relativa calma las últimas 24 horas, el Gobernador interpuso una demanda contra despliegue de tropas. "A Trump no le importa proteger a los californianos. Está militarizando nuestro estado y provocando el caos", argumentó.

Por primera vez desde el triunfo de Trump en las elecciones de noviembre y a lo largo de sus primeros casi 5 meses al frente del Gobierno federal, un demócrata se ha colocado como el líder de la oposición, sobre todo en temas migratorios, un tema donde ambos partidos han virado hacia la derecha. Y, en un Partido Demócrata que quedó arrasado tras la grave derrota en las urnas –los republicanos también tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso–, eso significa posicionarse rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.

Cuestionado sobre sus aspiraciones, Newsom no descartó la opción de dar el paso al frente. "No pienso postularme, pero es un camino que podría ver desplegándose", declaró al Wall Street Journal. Agregó que era demasiado pronto para tomar una decisión y que esperaría a ver si el momento le parecía propicio.

Hasta ahora, luego de la debacle demócrata de 2024, no ha surgido una figura de unidad entre los demócratas: ni la exvicepresidenta Kamala Harris, que perdió las elecciones ante Trump, ni la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, la joven izquierdista de Nueva York, han logrado unir a las diversas facciones del partido opositor. Ni siquiera el octogenario socialista Bernie Sanders desde el Senado. Ahora, Newsom parece haberlo hecho.

Quizá el mejor termómetro de Newsom sean los mismos trumpistas, que han intentado en los últimos días asignarle la responsabilidad de los disturbios en LA, y eximir a Trump y a ICE de haber provocado las condiciones para esta explosión, un gesto que deja ver la amenaza que significa el Gobernador, incluso electoralmente.

"Newsom no hace comentarios negativos sobre los alborotadores; reserva toda su ira para las autoridades estadounidenses. Por eso no tiene ninguna posibilidad de ser presidente algún día", publicó en redes el conservador James Hutton, coronel retirado. "La gestión de Gavin Newsom de los disturbios de Los Ángeles debería considerarse una contribución en especie a la campaña presidencial de JD Vance. Newsom está proporcionando gran cantidad de material publicitario de forma gratuita", aseguró otro influencer conservador, en referencia al posible candidato republicano en 2028: el Vicepresidente.

Y es que, aunque Trump sueñe con ganar otro mandato al frente de la Casa Blanca, las leyes se lo impiden, ya que sólo puede reelegirse una vez, incluso si es no consecutiva, como ocurrió. Y cambiar la ley requeriría del apoyo de muchos congresistas demócratas que no están dispuestos a participar. Es por ello que es muy probable que en las boletas de 2028 aparezcan dos candidatos o candidatas presidenciales nuevas.

¿Qué dicen las encuestas?

Newsom por ahora no tiene prisa, ya que a principios de 2027 culmina su mandato al frente de California, luego de ganar las elecciones de 2018 (asumió en 2019) con el 61.95 por ciento de los votos, en una aplastante victoria, y luego una tranquila reelección aunque más cerrada en 2022, ganando el 59.18 por ciento de los votos en la segunda ocasión, con una diferencia de casi 20 puntos porcentuales.

Por ley, Newsom no puede seguir al frente de la gubernatura por más de dos periodos, por lo que será sucedido por otra persona en el cargo. Si decide participar en la carrera para la Casa Blanca, buscará emular a un republicano, casualmente: Ronald Reagan, quien después de servir dos periodos como Gobernador de California (1967-1975), ganó las elecciones presidenciales estadounidenses en 1980 y 1984 con amplios márgenes, los más grandes de la historia reciente en el Colegio Electoral.

Pero el panorama no es sencillo.

Kamala Harris, por ejemplo, incluso ha evaluado no solamente presentarse a las primarias de los demócratas para 2028, sino participar en 2026 en el proceso de sucesión del mismo Newsom: en noviembre del próximo año, los californianos elegirán a un nuevo Gobernador o Gobernadora, y de acuerdo con la cadena CBS, la exvicepresidenta está considerando si participar o no. Para Harris hay un gran antecedente: Richard Nixon, quien perdió las presidenciales de 1960, perdió también la gubernatura de California en 1962 y aún así fue electo Presidente de EU en 1968, aunque posteriormente renunció por el escándalo del Watergate en 1974.

Newsom deberá remontar la opinión pública. A falta de nuevas mediciones tras el enfrentamiento abierto con Trump y la defensa de la comunidad migrante, un 59 por ciento del electorado californiano opinaba a mediados de abril que el Gobernador no debería participar en la elección presidencial de 2028 y tenía apenas un 33 por ciento de aprobación.

La primera semana de mayo, una encuesta realizada por el diario LA Times y la Universidad de California en Berkeley reveló que los votantes registrados de California creen, por un margen de más de 2 a 1, que Newsom está más ocupado en su posible campaña presidencial que en resolver los problemas del llamado "Golden State" o Estado Dorado. En esta encuesta, recibió 46 por ciento de aprobación, por debajo de gobernadores demócratas que podrían ser sus potenciales rivales directos en las primarias de 2028.

Los cuestionamientos contra Newsom

Aunque una parte de los demócratas ha visto con buenos y esperanzadores ojos el ascenso de Newsom como el gran opositor de Trump, otro creen que trata de aprovechar el momento con cierto oportunismo.

En la primera semana tras su retorno a Washington, Trump visitó California para reunirse con Newsom ante los devastadores incendios que dejaron una buena parte de Los Ángeles en cenizas. El Gobernador recibió al Presidente con más que cordialidad: se abrazaron en la pista de aterrizaje, frente a las cámaras.

NEW: California Governor Gavin Newsom is currently cleaning up a homeless encampment in Mission Hills. The physical labor from Newsom comes just 2 weeks after he issued an executive order, demanding that state officials tear down homeless camps. Newsom, who appears to be fed up… pic.twitter.com/lKCL9ve2BD — Collin Rugg (@CollinRugg) August 8, 2024

El gesto fue visto como una repetición de lo que ocurrió en 2012, cuando el Gobernador republicano de Nueva Jersey, Chris Christie, recibió al Presidente demócrata Barack Obama, que visitaba la entidad tras la devastación del huracán "Sandy" y también le dio un abrazo, todo en vísperas de la elección donde el afroamericano consiguió la reelección.

Además, críticos de Newsom consideran que, mientras están a favor de su defensa de la comunidad californiana, apenas hace apenas un par de semanas, el Gobernador ha pedido "erradicar los campamentos de personas sin hogar", pidiendo a cientos de ciudades, pueblos y condados que prohíban efectivamente los campamentos de tiendas de campaña en aceras, ciclovías, parques y otros tipos de propiedad pública, una medida que organizaciones civiles han dicho que criminalizará a estas personas.

Thank you, @POTUS, for coming to Los Angeles and standing with Californians impacted by these firestorms that have devastated our communities. I look forward to working together to help Southern California recover and rebuild. pic.twitter.com/ji1wndTr22 — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) January 24, 2025

De acuerdo con el New York Times, un récord de 187 mil personas se encontraban sin hogar en el estado, con dos tercios viviendo en tiendas de campaña, autos o a la intemperie. California alberga la mitad de la población sin hogar de todo EU. En agosto de 2024, el mismo Newsom acudió a un sitio donde había un campamento de personas sin hogar y comenzó a limpiar la zona con sus propias manos, en un gesto que sus críticos consideraron una acción "para las cámaras".

Pero ahora esto quedó en el pasado. “Acaba de lanzar su campaña para 2028”, le dijo al Times Steve Bannon, exasesor principal de Trump, uno de sus grandes críticos y además, uno de los invitados que el mismo Newsom ha recibido en su podcast ante la ira de los demócratas.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.