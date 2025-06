VIDEOS ¬ Bernardo Bátiz defiende Reforma Judicial y es abucheado en ceremonia del CJF

Bernardo Bátiz fue interrumpido por gritos y reclamos mientras hablaba en una ceremonia del CJF. A pesar de las tensiones, defendió la Reforma Judicial y pidió respeto a los asistentes.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- El Consejero de la Judicatura, Bernardo Bátiz, fue abucheado el martes por magistrados jubilados durante la ceremonia de Reconocimiento a la Trayectoria Judicial, organizada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), luego de defender la Reforma Judicial.

El evento, presidido por Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tuvo que interrumpir su transmisión en medio de los reclamos de jueces y magistrados, quienes denunciaron que la elección judicial fue una farsa.

Cuando Bátiz tomó la palabra para reconocer la labor de los juzgadores, fue increpado por los asistentes. Entre los gritos, algunos lo llamaron “hipócrita” y rechazaron la Reforma Judicial que ha impulsado.

🚨 Bernardo Bátiz :

Porque así abuchearon al chavalón de 88 años: “¡hipócrita!”, “¡traidor!” y “¡la reforma es una farsa!”, durante la ceremonia Honor y Legado en la Justicia Mexicana.

💩

Justo cuando era reconocido por ser el nuevo presidente del tribunal de disciplina.

😭😭😭… pic.twitter.com/YTi5pYSjit — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) June 11, 2025

"¡No me puede decir hipócrita!", respondió el Consejero visiblemente exaltado. Ante más reclamos, pidió respeto: "Miren, estoy dirigiéndome correctamente con respeto a ustedes y también pido respeto".

En un video compartido en redes sociales, se observa que Bátiz insistió en su postura: "Me invitaron aquí y aquí estoy. Creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma".

Sin embargo, jueces jubilados le respondieron con gritos de "¡fuera!", a lo que Bátiz contestó: "A ver quién me saca".

Que bonito abuchearon a Bernardo Bátiz los Jueces y Magistrados en la ceremonia de reconocimiento a los que se jubilaron (por tómbola) Gracias a Dios tuvieron esa oportunidad tan hermosa de hacerle saber sus verdades, disfruten! pic.twitter.com/TBqoyAJqI4 — Pavich Herrera (@PavichHH) June 10, 2025

El Consejero insistió en su postura: "Voy a terminar y a decirles lo que he dicho y he firmado en mis artículos". Sin embargo, los asistentes lo increparon con gritos de "Retírese, adiós". Él respondió con firmeza: "No me voy a retirar".

Bátiz integrará el Tribunal de Disciplina Judicial

A pesar del conflicto en el evento, Bernardo Bátiz formará parte del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), creado a partir de la reforma al Poder Judicial.

En la elección del 1 de junio, Bátiz obtuvo el tercer lugar en la votación, asegurando su lugar en el nuevo organismo encargado de supervisar la actuación de jueces y magistrados.

🗳️🔖 “Traidor” “Hipócrita” así le gritaron a Bernando Bátiz. Acá va el vídeo hasta donde el CJF cortó la transmisión. Vean las diferencias de saludos a la Ministra Presidenta Norma Piña y a los Ministros Javier Laynez y Pardo Rebolledo. Cada quien se ha ganado lo que le gritan pic.twitter.com/aEo0yOwMDW — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) June 11, 2025

Actualmente, Bátiz es Consejero de la Judicatura Federal y anteriormente ocupó la titularidad de la extinta Procuraduría de Justicia durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el entonces Distrito Federal.