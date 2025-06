Sheinbaum critica “antipatriotas” que desde México intentaron culparla por protestas

La Jefa del Poder Ejecutivo explicó que el llamado a las movilizaciones fue en territorio mexicano y por el impuesto a las remesas en Estados Unidos, por lo que tergiversaron sus declaraciones para mentir y buscar elevar el conflicto. Ella consideró que se trata de declaraciones antipatrióticas.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció la mañana de este miércoles que su llamado a movilizarse contra el impuesto a las remesas en Estados Unidos (EU) fue sacado de contexto, ya que ahora ha sido ligado a la tensa situación que se vive en Los Ángeles, California, por las protestas que se desataron el fin de semana tras las redadas que emprendió el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el viernes pasado en distintos puntos de dicha ciudad.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionada respecto a la campaña de la oposición para descontextualizar lo que dijo hace algunas semanas sobre el gravamen a las remesas en el país vecino, pues las declaraciones se están usando en su contra. La situación escaló al grado de que Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU), acusó ayer que Sheinbaum Pardo “alentó más protestas en Los Ángeles”, algo que ella desmintió de inmediato.

"En esto, como en todo, y en particular en nuestra relación con Estados Unidos, siempre hay que tener la cabeza fría y valorar todo en su justa dimensión", destacó hoy desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde hizo un recuento de lo ocurrido para dejar claro que en ningún momento ha incitado las manifestaciones con violencia.

Sheinbaum recordó que "hace cerca de un mes más o menos, quizá un poco más, el Congreso de los Estados Unidos presentó una iniciativa que tiene que ver con el presupuesto" de ese país. "Entre otras cosas, planteó ahí poner un impuesto a las remesas a todo el mundo. No sólo a México, sino a todo el mundo", explicó frente a los medios de comunicación.

"Ustedes saben que las remesas son importantísimas para el país, son la principal fuente de divisas, el año pasado fueron 64 mil millones de dólares. Pero además de ello, es muy importante para las familias mexicanas y para las familias mexicanas que están en Estados Unidos. Es una manera de solventar los gastos de las familias mexicanas, sobre todo las más pobres, y es la ayuda solidaria que dan familias mexicanas en Estados Unidos, trabajadores honestos, a sus familiares en México", subrayó.

"A partir de ahí planteamos nosotros que no era justo. Primero, que violaba un convenio que ya se había establecido con México de no cobrar doble impuesto en 1992. Y segundo, que era algo injusto para los mexicanos allá y para los mexicanos acá. Repito, es una propuesta que no sólo era para México, sino para todo el mundo", insistió la Jefa del Poder Ejecutivo.

"Ahí planteamos una estrategia y sí planteamos una estrategia para movilizarnos en muchos sentidos, siempre de manera pacífica. Por ejemplo, fue dos veces una comisión del Senado de todos los partidos políticos. Primero, a ver a los congresistas; y después, a ver a los senadores, republicanos y demócratas, para explicar que esta era una situación que no beneficiaba a Estados Unidos y que no beneficiaba a México", agregó.

La mandataria mexicana señaló que también convocó a "que, sobre todo quien tiene doble nacionalidad, le escribiera a sus senadores para decir que no estábamos de acuerdo con los impuestos a las remesas".

"El propio Embajador de México en Estados Unidos [Esteban Moctezuma Barragán] estuvo muy activo, hablando incluso con empresas remesadoras. Entonces se hizo de manera pacífica, repito, por todos los partidos políticos una movilización pacífica para hacer saber a los congresistas de Estados Unidos que no estábamos de acuerdo con ello", añadió.