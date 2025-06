A veces los héroes están salpicados del polvo de la muerte: Guillermo Arriaga

De alguna manera al contar la historia de un individuo estamos contando también la historia de una época", comentó el escritor y guionista Guillermo Arriaga al hablar con SinEmbargo sobre su libro titulado “El Hombre”.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- "A veces los héroes están salpicados de sangre, de huesos, del polvo de la muerte”, dijo el escritor y guionista Guillermo Arriaga sobre su libro titulado El Hombre (Alfaguara), una novela polifónica narrada a través de seis voces en distintas épocas.

“Es la historia un personaje, que él tiene su propia historia", agregó Arriaga en entrevista para SinEmbargo, en donde detalló que la obra aborda la historia de Henry Lloyd, un hombre obsesionado con su origen, ya que su madre lo tiene a los 14 años, tras lo cual muere, por lo que crece preguntándose quién fue su padre.

"Su madre de 14 años va y tiene el parto en el desierto, está huyendo del padre, ella huye de su padre, se llama Elena, monta a caballo, se pierde en los confines de la propiedad donde ellos viven, donde tiene a su hijo y ella muere en el parto, y el bebé queda ahí tirado, rodeado de coyotes que se lo quieren comer", comentó Arriaga.

"Este niño crece con la idea de 'quién fue mi padre, quién fue capaz de ayuntar con una niña de 13 años', porque obviamente 9 meses después ella tiene 14 y nace él. Dice ‘quién es mi padre, quién quién se atrevió a violar o acostarse con una niña de 13 años’, está obsesionado con eso (...) entonces, vive varias circunstancias que son importantes para él en la construcción de este país y en la construcción de sí mismo como individuo, como hombre”, agregó.

Pero en esa búsqueda de la civilización, Henry Lloyd se convierte en un asesino que deja baños de sangre a su paso, no obstante, también va construyendo una imagen de héroe, con la que será recordado pese a toda la muerte que propició. "De hecho ahí dice la contraportada, dice sí, asolamos, matamos, despojamos pero sobre este trono de sangre erigimos la civilización", señaló el escritor al respecto.

“Hay un personal que se llama Virginia, que es la ex esposa de Henry Lloyd, a quien no ha dejado de amar, y que aún cuando es su exesposo lo está cuidando en su agonía, en sus últimos días de vida, lo está cuidando y le dice ‘aunque eres un asesino, vas a pasar como un prohombre, como un héroe y nadie va a cuestionar lo que fuiste y no voy a ser yo la que va a derrotar tu imagen, pero hay que reconocer que dejaste bañada de sangre Texas, hiciste un baño de sangre brutal, creaste la civilización", ahondó.

Arriaga destacó que no sólo se trata de contar la historia de un personaje, sino también de una época, en este caso del siglo XIX, particularmente en el contexto del sur de Estados Unidos y zonas fronterizas con México. "De alguna manera al contar la historia de un individuo estamos contando también la historia de una época", explicó.

“A mí lo que me interesaba era contar de manera poliédrica las diferentes visiones de un sólo personaje que es Henry y al contarla a un personaje cada cada una de las voces tiene su propia historia, tiene una historia que creo que vale la pena, entonces, son personajes que tienen su historia y al mismo tiempo están contando la historia de Henry y creo que Henry Lloyd encarna gran parte de las virtudes y defectos y problemas complejidades y contradicciones y paradojas que tiene el siglo XIX", dijo.

El Hombre es una novela que explora los orígenes del capitalismo americano, la conformación de los Estados Unidos en el siglo XIX, las terribles batallas entre apaches, mexicanos y texanos, la herida profunda de la esclavitud y las vicisitudes políticas derivadas del tumultuoso devenir histórico durante los últimos ciento ochenta años, todo alrededor de la figura mastodóntica de Henry Lloyd.

Guillermo Arriaga nación en la Ciudad de México, en 1958, y es uno de los "pocos autores en ganar los máximos reconocimientos tanto en cine como en literatura". Entre sus obras se encuentran: Escuadrón Guillotina, Un dulce olor a muerte, El búfalo de la noche, El Salvaje y Extrañas. Además, es autor de las películas Amores Perros, 21 Gramos, Babel, entre otras.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy/ Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.