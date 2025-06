Musk lamenta "algunos de los mensajes" que publicó contra Trump durante encontronazo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS).- El magnate Elon Musk ha afirmado este miércoles que lamenta "algunos de los mensajes" que publicó la semana pasada en su cuenta en la red social X sobre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su encontronazo público, y su intercambio de reproches y acusaciones durante los últimos días.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025