Brian Wilson, cofundador y leyenda de The Beach Boys, muere a los 82 años de edad

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS).- El cofundador y leyenda de The Beach Boys, Brian Wilson, ha fallecido este miércoles a la edad de 82 años, según ha anunciado su familia en la cuenta personal de Instagram del músico estadounidense.

We are heartbroken to announced that our beloved father Brian Wilson has passed away.

We are at a loss for words right now.

Please respect our privacy at this time as our family grieving.

We realize that we are sharing our grief with the world.

Love & Mercy pic.twitter.com/sIe7TUUdOm

— Brian Wilson (@BrianWilsonLive) June 11, 2025