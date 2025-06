Las amenazas, toque de queda y detenciones no frenan protestas contra redadas del ICE

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- La ciudad de Los Ángeles amaneció este miércoles bajo toque de queda tras una noche de disturbios y arrestos masivos. La medida fue decretada luego de cinco días consecutivos de protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el despliegue de tropas ordenado por el Presidente Donald Trump.

Pero eso no detuvo a los latinos. Las movilizaciones continuaron hoy, con cientos de manifestantes tomando las calles por sexta ocasión en rechazo a los operativos del ICE.

Ahora, la crisis se ha extendido a más de veinte ciudades del país, aumentando la confrontación entre la Casa Blanca y los gobiernos locales. El detonante fue una operación masiva en la zona metropolitana angelina, donde agentes del ICE, apoyados por personal federal y local, ejecutaron órdenes de detención en barrios con alta población latina.

Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional y de marines en California, una acción que ha sido interpretada como una demostración de fuerza ante las crecientes protestas, lo que aumentó la indignación entre los manifestantes.

En la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, las protestas han dejado más de 330 personas detenidas. Ante el aumento de disturbios, la Alcaldesa Karen Bass declaró el estado de emergencia, permitiendo imponer un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad. El lunes, los enfrentamientos derivaron en saqueos y la quema de vehículos.

La chispa encendida en Los Ángeles prendió rápidamente en otras partes del país. En San Francisco, las protestas forzaron el cierre de dos tribunales de migración y derivaron en enfrentamientos con la Policía, que reportó más de 240 detenciones y daños materiales en edificios públicos.

En Texas, el Gobernador republicano Greg Abbott ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como San Antonio y Austin, donde las manifestaciones fueron masivas. En Austin, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y proyectiles de goma para dispersar a los manifestantes que se acercaron a la sede estatal del Capitolio. También se reportaron actos de desobediencia civil en El Paso y Houston.

En Chicago, miles marcharon el martes con pancartas en inglés y español. La Alcaldesa, Brandon Johnson, calificó las redadas de "inmorales y peligrosas", aunque también expresó preocupación por los actos vandálicos. Se registraron enfrentamientos aislados y la detención de al menos 40 personas.

En Nueva York, la protesta se centró en Manhattan, donde miles se congregaron frente a la sede del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque la manifestación fue mayoritariamente pacífica, se reportaron arrestos durante bloqueos de calles. El Alcalde Eric Adams señaló que no permitirá que se repita “la violencia vista en California”, aunque dijo que no tiene previsto recurrir a la Guardia Nacional.

Las movilizaciones también alcanzaron Filadelfia, Washington D.C., Atlanta, Seattle, Phoenix, Minneapolis y Denver. En todas, los manifestantes exigieron la suspensión de las redadas, la liberación de los detenidos y un freno al uso del ejército en tareas migratorias. En redes sociales, la etiqueta #AltoALasRedadas se volvió tendencia nacional.

El Gobierno del Presidente Donald Trump respondió con firmeza a las protestas, mientras arreció su ofensiva migratoria. La Fiscal General de EU, Pam Bondi, advirtió el miércoles que la Administración "no tenía miedo de ir más allá" para contener las manifestaciones, que en California habían derivado en disturbios y enfrentamientos con la policía.

"Estamos en un buen momento. No tenemos miedo de ir más allá. No tenemos miedo de hacer algo diferente si es necesario", afirmó Bondi, en momentos en que Trump amagó con invocar la Ley de Insurrección, una legislación que permitiría el despliegue del ejército federal en las calles, y que no se ha aplicado desde 1807.