Salma Hayek, Eva Longoria, Diego Boneta, Ruffalo... repudian persecución a migrantes

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- Son pocos los artistas, tanto estadounidenses como latinos, que han mostrado su solidaridad con las y los migrantes en Estados Unidos por las políticas y abusos impulsados por el Presidente Donald Trump. Recientemente, por las protestas que se siguen realizando contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE por sus siglas en inglés, han mostrado apoyo algunos actores y músicos, condenando la represión y persecución contra los paisanos.

Las manifestaciones contra la ofensiva migratoria de Donald Trump comenzaron el fin de semana en Los Ángeles, tras redadas encabezas por el ICE que dejó más de 100 personas arrestadas; como respuesta, el republicado ordenó desplegar a la Guardia Nacional sin la aprobación del Gobernador de California, Gavin Newsom, lo que violó la autonomía estatal para hacer uso de tropas federales sin fundamento legal.

En consecuencia, las protestas aumentaron y se extendieron más allá de Los Ángeles, incluyendo San Francisco, Dallas, Austin y Nueva York. También se produjeron protestas en Seattle, Boston, Chicago, Atlanta, Santa Fe, Nuevo México, Pittsburgh, Minneapolis, Las Vegas y Tampa, Florida. Estas manifestaciones, en su mayoría, han sido pacíficas, aunque se han registrado enfrentamientos desproporcionados entre manifestantes y agentes del orden.

Debido a estas medidas antimigrantes, desde el día uno del regreso a la Casa Blanca de Trump, persiste la tensión y el temor entre las y los paisanos. Y han sido pocos artistas los que se han pronunciado en contra.

Actores que han alzado la voz contra Trump

En las calles, el grito de las concentraciones es contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas porque son estos agentes los que encabezan las redadas migratorias. En redes y en sus pronunciamientos, las y los artistas han rechazado al ICE pero también condenan el despliegue de la Guardia Nacional para reprimir las protestas.

Tal es el caso del actor Mark Ruffalo, conocido por su papel de Hulk en toda la franquicia de Avengers, quien publicó el pasado domingo 8 de junio en su cuenta de Instagram una crítica a la represión contra las y los migrantes escribiendo: “Cuando la clase trabajadora ataca a los pobres y a otra clase trabajadora, sabes que estás viviendo en una oligarquía”.

En un amplio texto que compartió cuestionó las medidas que se están tomando contra la población migrante: “¿Quieres deshacerte de quienes recolectan tu comida, sin importarles quién envenena tus cuerpos con químicos que jamás deberían estar en la naturaleza? ¿Quieres expulsar a quienes te hacen la vida más fácil, pero no cuestionas a quienes te entorpecen la mente con mentiras y desinformación para confundir y destruir el amor fraternal que nos une? Estás apuntando tus armas en la dirección equivocada. Las brigadas beige que ahora vagan por las calles como manadas de coyotes no son diferentes a los que quemaban cruces antes. Son igual de racistas y se equivocaron…”.

El actor continúa criticando los mensajes —y las acciones— de odio contra la comunidad inmigrante del republicano: “Aquellos a quienes culpan son como tú. Quizás su piel sea un poco diferente, pero aman igual que tú, sienten lo mismo que tú, les atormentan las mismas preocupaciones que a ti. No te dejes engañar”. Ruffalo concluye con una petición y una referencia a las protestas: “Por favor, nosotros no somos quienes los están matando. No dispares a tus amigos”.

Otro actor que alzó la voz es Demian Bichir. Criticó que el estado de California esté siendo “golpeado con redadas similares a las que se llevan a cabo a lo largo y ancho del país”, recordando que ese estado siempre ha sido considerado como un “santuario” para las y los migrantes. Además, señaló que gran parte del éxito de California “se debe a la fuerza de trabajo y contribución de billones de dólares en impuestos” de los paisanos que ahí viven y trabajan.

“Potencia laboral que ahora quiere deportar el gobierno federal. Es injusto, inconstitucional y absurdo. ¡Fuerza paisanas y paisanos! Tienen derechos, ejérzanlos”, escribió acompañado de un mensaje en video.

La actriz estadounidense de ascendencia hispanomexicana, Eva Longoria también denunció el abuso contra la población migrante por parte del Gobierno de Donald Trump y en un video que publicó calificó a las redadas como “inhumanas”. Cuestionó la justificación que las autoridades han dado y en las que se tacha a los migrantes de criminales: “estas redadas están ocurriendo en cumpleaños, fiestas infantiles. Estas personas no son criminales”.

De igual forma, la actriz mexicana Salma Hayek publicó en sus historias de Instagram una serie de recomendaciones para saber cómo actuar y qué derechos tienen las personas migrantes ante el ICE. Y el actor mexicano Diego Boneta calificó las redadas como una tragedia sin precedentes e inhumana.

El actor Pedro Pascal, quien en su intervención del pasado 17 de mayo en el festival de Cannes ya se había pronunciado en contra de las políticas antimigrantes de Trump al recordar que él es inmigrante y sus padres, refugiados de Chile que huyeron de la dictadura, publicó un vídeo en el que defendió la diversidad en Estados Unidos con la descripción: “Los Ángeles, construida por lo mejor de este país. Protejamos a nuestros protectores. Resistamos”.

Y Kim Kardashian, influencer y empresaria, quien compartió un texto que dice: “Cuando nos dicen que ICE existe para mantener a nuestro país seguro y para eliminar a los criminales violentos, está genial. Pero cuando somos testigos de que gente inocente y trabajadora está siendo arrancada de sus familias de forma inhumana, tenemos que alzar la voz. Tenemos que hacer lo correcto”.

“No importa tu ideología política, está claro que nuestras comunidades se desarrollan gracias a la contribución de los inmigrantes. No podemos hacer la vista gorda cuando el miedo y la injusticia impiden que las personas vivan sus vidas con libertad y seguridad. Debe haber una manera mejor”.

La artista mexicana Danna Paola también alzó la voz y compartió su indignación ante las redadas migratorias en Estados Unidos escribiendo: “Estoy harta de la insensibilidad del mundo”, y la imagen de una niña con un cartel adornado con banderas de México que decía: “Nadie es ilegal en tierra robada”.

La solidaridad con migrantes de artistas en la música

En el ámbito musical, otros artistas han alzado la voz. La rapera Doechii, quien acaba de ganar el premio a la mejor artista de hip-hop femenina en los BET Awards, en su discurso de triunfo del pasado 9 de mayo hizo una crítica a la fuerza militar desplegada por ICE y Trump.

“Hay ataques despiadados que están creando miedo y caos en nuestras comunidades en nombre de la ley y el orden. Trump está usando fuerzas militares para detener una protesta. Todos merecemos vivir con esperanza y no con miedo. Quiero que todos nosotros pensemos en qué tipo de Gobierno es este que, cada vez que ejercemos nuestro derecho democrático a protestar, despliega el Ejército contra nosotros”, concluyó una intervención que fue recibida con aplausos.

De la misma manera, Tom Morello de la banda Rage Against The Machine, ha mostrado su apoyo a las protestas contra las redadas y en sus redes sociales publicó varias fotografías criticando al ICE.

Una banda que ha aprovechado sus plataformas para pronunciarse contra Trump y sus medidas contra migrantes es Green Day. En particular, el vocalista Billie Joe Armstrong compartió un video en su cuenta de Instagram —con tres millones de seguidores— de un coche en llamas con la canción Fuck Off, mostrando su solidaridad con los manifestantes y oponiéndose a las deportaciones.

Y el cantautor Finneas O’Connell, conocido por ser el hermano de Billie Eilish y coautor de muchos de sus éxitos, denunció que fue alcanzado por un gas lacrimógeno durante una protesta pacífica en Los Ángeles y publicó “Fuck ICE” en sus redes sociales, con 4.5 millones de seguidores.

Mientras que el rapero The Game publicó: “Estoy con todos ustedes como sé que ustedes estarían con nosotros…”, mensaje acompañado con una bandera mexicana. Y la cantante Kehlani, a quien recientemente se le prohibió actuar en la Universidad de Cornell por sus comentarios contra el genocidio en Gaza, compartió un mensaje en el que se leía: “No me importa un carajo si los inmigrantes son ‘gente trabajadora’ o no. Me importa que son personas”.

Suman ya seis días consecutivos de protestas contra las medidas antimigratorias de Trump, en especial por las redadas del ICE. Pese a esto y a que suman ya, al menos, 197 arrestos, el mandatario republicano volvió a defender su decisión de enviar 4 mil elementos de la Guardia Nacional a Los Ángeles, afirmando que “esa ciudad, que alguna vez fue hermosa y grandiosa, estaría ardiendo en llamas ahora mismo”, si no lo hubiera hecho.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez/ Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.