Las Protestas en LA no han sido las únicas: Un día sin migrantes, Dolores Huerta...

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- Las protestas que hoy sacuden Los Ángeles tras las redadas contra trabajadores y trabajadoras migrantes no son un estallido espontáneo. Son la más reciente expresión de una memoria colectiva que ha enfrentado, una y otra vez, el racismo, la explotación y la criminalización.

La presencia de activistas en las calles, la acción organizada de colectivos migrantes e incluso la indignación de una parte de la sociedad blanca estadounidense concientizada responden a una larga tradición de lucha, resistencia y organización.

Entender esa historia es clave para no ver estas protestas como un hecho aislado, sino como la continuación de huelgas, boicots y demandas por dignidad.

Por ejemplo: Trabajadores migrantes mexicanos que participaron en el Programa Bracero, que duró de 1942 a 1964 por un acuerdo entre México y Estados Unidos para laborar en el sector agrícola y ferroviario de aquel país, realizaron paros y otras protestas para exigir mejoras en sus salarios y condiciones de trabajo. Esto lo hicieron a lo largo de lo que duró el programa bracero y en distintos estados de ese país.

En 1962, Dolores Huerta y César Chávez, ambos hijos de migrantes mexicanos, fundaron la National Farm Workers Association (Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas), que luego se convirtió en la United Farm Workers (UFW), uno de los sindicatos de trabajadores del sector agrícola más grande de EU. En 1975, organizaron huelgas, boicots a los productos que cosechaban y marchas para exigir mejores salarios para los trabajadores agrícolas.

Now: Thousands marching through the streets of Indianapolis in solidarity with Los Angeles protests against ICE. pic.twitter.com/IH3dg16K7r

— BreakThrough News (@BTnewsroom) June 12, 2025