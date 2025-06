Parque Nacional Corcovado, un tesoro imperdible e impresionante de Costa Rica

Visitar el Parque Nacional Corcovado es una experiencia muy especial para quienes aman la aventura y estar en contacto con la naturaleza. De acuerdo con National Geographic, éste es el lugar, biológicamente hablando, más intenso del mundo.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Costa Rica es un lugar rico en verdes paisajes, en flora y fauna que destaca por el cuidado y respeto que sus habitantes tienen por su país. Entre los lugares que resultan imperdibles al visitar Costa Rica está el Parque Nacional Corcovado, el cual alberga el 3 por ciento de la biodiversidad del mundo.

Ubicado en el suroeste de Costa Rica, este lugar es una reserva impresionante que permite estar en contacto con la naturaleza y observar a animales como el perezoso, el tapir, monos Carablanca, araña, aullador y Titi; pecaríes, reptiles y felinos como el puma, entre muchos otros.

Arlet Quirós Calvo, guía naturalista del Parque Corcovado, explicó que en el Parque Corcovado hay varias estaciones biológicas: San Pedrillo, Los Planes, Los Patos, El Tigre, La Leona y la estación Sirena. El parque tiene senderos que resultan perfectos para la gente que busca aventura, caminar en la naturaleza y observar animales.

El lugar más intenso

"Yo diría que este lugar es especial porque es reconocido a nivel mundial, tiene 3 por ciento de la biodiversidad del mundo. Nuestro país tiene el 5 por ciento, pero el 3 por ciento está ubicado en este lugar y es considerado según el National Geographic, el lugar más biodiverso e intenso que existe en el mundo", explicó Arlet.

Este lugar alberga cuatro especies de monos, además de insectos, felinos como el puma, el jaguar; murciélagos, casi 400 especies de aves, además del tapir o danta, que es de los más buscados por los aventureros.

"Están los monos aulladores, tenemos las cuatro especies de monos, vimos por ejemplo, el mono araña y el mono ardilla que están en peligro de extinción en Centroamérica, también vimos al tapir [...] el tapir llega a pesar 250 kilogramos y también tenemos más de 400 especies de aves, tenemos más de 10 mil especies de insectos", mencionó Quirós.

Se dice que no se cuida y se ama lo que no se conoce, visitar este lugar es un autentico viaje por la riqueza natural, algo que permite conectar con lo más preciado: los arboles, los animales, las plantas, es decir, la naturaleza.

"Yo creo que que nosotros mismos a veces nos ponemos las barreras de visitar lugares, pero estos son los lugares que se deben de conocer alguna vez en la vida porque, por ejemplo, en mi caso, como ser humano, yo venir acá, es como me doy cuenta de que todavía existen lugares intactos y prístinos y auténticos en el mundo", agregó.

Recomendaciones para disfrutar del parque

Una de las maneras de llegar al parque es en lancha, pero no hay un muelle, así que los experimentados capitanes acercan la lancha lo más posible a la orilla y de ahí bajas y corres a la orilla, lo que significa que los pies se mojan por lo que se recomienda llevar zapatos de agua, los llamados aqua shoes que protegen al pie de las rocas y suelen secarse rápido.

Es importante llevar bloqueador solar y repelente de insectos, además de usar zapato cerrado, aún mejor si es zapato para senderismo (sí, tras llegar a la orilla hay que cambiarse los zapatos de agua por las botas). En nuestra experiencia, recomendamos para las mujeres llevar leggins o pantalón de senderismo, para los hombres también pantalón; para ambos una playera de manga larga o una de manga corta cin una chamarra ligera, además de impermeable en caso de que llueva.

Se recomienda llevar una botella para agua pero que no sea de platico o no podrá acceder al parque, en la entrada revisar las mochilas para asegurarse de que no se dejará basura en esta reserva.

Otro tip es llevar bien cargado el celular para poder inmortalizar el momento con una foto, en especial al ver a los animales en su hábitat, lo que resulta emocionante.

"Vengan preparados con respecto a que aquí no se puede traer comida ni dejar basura, por ejemplo, los plásticos, tenemos esa política de cero plásticos y una cámara, un teléfono, para tener ahí buena memoria de este lugar", dijo Arlet.

Hay varias rutas, algunas más intensas que otras, en algunas se camina durante 8 horas, es importante ir preparados físicamente, además de preguntar a las agencias para elegir la ruta más adecuada, tal vez sólo se esté reparado para una pequeña parte y eso también es valido.

Lo más importante es contactar a un guía certificado, ya que ellos ayudan a que la experiencia sea inolvidable y comparten a cada paso sus conocimientos acerca de las plantas y los animales que se van observando, además de que ayudan a saber hasta qué punto acercarse a la flora y fauna, y por supuesto a no perderse. Es decir, no entres sin un guía.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.