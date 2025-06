VIDEOS ¬ Avión de Air India se estrella con 242 personas a bordo; no sobrevive nadie

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS).- Un avión de Air India con más de 242 personas a bordo que cubría la ruta entre la ciudad india de Ahmedabad y la capital de Reino Unido, Londres, se estrelló este jueves poco después de su despegue, según confirmó la aerolínea. Medios de comunicación locales reportaron que todas las personas que iban en la aeronave habrían fallecido.

El comisario de la Policía de Ahmedabad, Gyanendra Singh Malik, confirmó que "un avión se estrelló en el área de Meghaninagar, cerca del aeropuerto", tal y como recogió la agencia india de noticias PTI. Varios videos en redes sociales muestran una gran columna de humo en la zona.

Air India detalló que, en el aparato, un Boeing 787-8 iban 242 pasajeros y tripulantes, antes de especificar que entre ellos hay 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense. "Los heridos están siendo llevados a los hospitales más cercanos", agregó.

El Aeropuerto de Ahmedabad apuntó en un comunicado que el aparato "se vio implicado en un accidente poco después del despegue" y precisó que el avión cayó en los alrededores de las instalaciones, que "no se encuentran operativas".

El Ministro del Interior indio, Amit Shah, lamentó el "trágico" accidente de avión y confirmó que está en contacto con las autoridades locales para abordar la situación. "Los equipos de respuesta ante desastres se han trasladado rápidamente al lugar del siniestro", reseñó.

Adding to the tragedy the Air India flight AI-171 crashed on the Building of BJ medical college with students inside the building. Praying for everyone to survive this tragic incident and need an investigation for the people whose mistake caused this tragic incident. pic.twitter.com/9YYWZ35GVt

— Irves (@Irves_Watch) June 12, 2025