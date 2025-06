Landau pide quitar permiso para entrar a EU a consejera de Morena por "posteo vulgar"

El Subsecretario de Estado de EU notificó a la consejera estatal de Morena que dio la orden de cancelarle su visa, pero luego ironizó al señalar que ni siquiera tenía una vigente qué retirarle.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- El Subsecretario de Estado de Estados Unidos (EU), Christopher Landau, ordenó quitarle la visa a Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco, luego de que publicara en sus redes sociales un mensaje con lenguaje "vulgar", el cual acompañó con una fotografía sobre las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias.

En la imagen, un hombre posa con la Bandera de México frente a un automóvil que lleva la leyenda “Fuck ICE”, en referencia a la agencia de migración estadounidense.

La morenista acompañó la publicación con una frase en la que expresaba su rechazo a la decisión del Gobierno estadounidense: "Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.

El funcionario estadounidense respondió directamente a Cornejo en X, donde aseguró que había ordenado cancelar su visa tras ver el mensaje.

"Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo", escribió en un primer comentario.

Sin embargo, aclaró que Cornejo ni siquiera tenía una visa vigente que pudiera ser cancelada, según información oficial: "Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Qué fácil hablar de tu desprecio hacia 'mi visa' en redes sociales cuando no la tienes".

Finalmente, el Vicecanciller estadounidense sostuvo que "los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos" en su país.

Retiros de visa a figuras de Morena

Melissa Cornejo no es la primera funcionaria ligada a Morena a quien se le ha retirado la visa. Recientemente, a Óscar Eduardo Castro Castro, Alcalde de Puerto Peñasco, le fue cancelado el documento cuando intentaba cruzar la frontera con su familia.

Otra figura política afectada es la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien mencionó que el retiro de su visa no afectaba su labor. Su esposo, Carlos Torres Torres, también perdió el documento.