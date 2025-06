VIDEO ¬ Senador latino es echado a empujones y golpes de conferencia de Kristi Noem

Por Jesús García

Los Ángeles, 12 de junio (LaOpinión).- El Senador de California, Alex Padilla, fue echado a empujones y jaloneos por elementos de seguridad de una conferencia de prensa de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en Los Ángeles, California.

Padilla, quien es un conocido defensor de los migrantes, buscó cuestionar a la funcionaria sobre las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles y la escalada de vigilancia militar.

El Senador no pudo concluir con el cuestionamiento, debido a sus esfuerzos de mantenerse en el lugar, hasta que fue sacado, cuando se logra escuchar “quítenme las manos”.

El Caucus Hispano del Congreso (CHC) calificó como inaceptable el trato al Senador Padilla.

BREAKING: California Democratic Senator @AlexPadilla4CA just crashed DHS Secretary Noem’s press conference in LA and was forcibly removed. pic.twitter.com/Q2sUWiImAM

La oficina del Senador Padilla, quien es el miembro demócrata de mayor rango del Subcomité Judicial de Migración del Senado, ofreció más detalles de los hechos.

“El Senador Padilla se encuentra actualmente en Los Ángeles, ejerciendo su deber de supervisión del Congreso sobre las operaciones del Gobierno federal en Los Ángeles y en toda California”, indicó el mensaje. “Se encontraba en el edificio federal para recibir información del General Guillot y escuchar la conferencia de prensa de la Secretaria Noem. Intentó hacerle una pregunta a la Secretaria, pero agentes federales lo retiraron a la fuerza, lo obligaron a tirarse al suelo y lo esposaron. Actualmente no se encuentra detenido y estamos trabajando para obtener más información”.

URGENT BREAKING: Democrat US Senator Alex Padilla was just thrown to the ground and arrested for trying to speak at a DHS Press Conference by Secretary Kristi Noem.

This is Trump’s America. This is so incredibly pathetic.

I am so sad for the state of this country. pic.twitter.com/yI9fKdoYoW

— Brian Krassenstein (@krassenstein) June 12, 2025