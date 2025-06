Los supremacistas blancos promueven un castigo para México por "querer invadir a EU"

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– ¿Hay un plan para que México recupere los territorios perdidos entre 1846 y 1848 por la invasión estadounidense? ¿Es parte de los motivos detrás de las protestas en contra de las redadas y la persecución contra migrantes? ¿Acaso todo esto es pagado por los cárteles mexicanos y China? Ciertamente no es así, aunque la prensa de ultraderecha y grupos supremacistas que respaldan a Donald Trump creen que todos estos elementos son verdaderos (aunque estén muy lejos de ser ciertos) y forman parte de una trama que conspira contra Estados Unidos.

“La Reconquista: El presidente del Senado mexicano propone un plan para anexar parte de Estados Unidos mientras inmigrantes indocumentados siguen causando caos en Los Ángeles”, tituló por ejemplo The Gateway Pundit, al reproducir lo señalado por el Senador Gerardo Fernández Noroña, quien en días pasados recordó cómo el 4 de enero de 2017 estuvo en la Torre Trump en donde dijo que México sí pagaría el muro siempre y cuando se respetara la conformación geográfica del país de 1830.

Lo cierto es que The Gateway Pundit afirma que el Senador Noroña está promoviendo “La Reconquista, una idea radical apoyada por quienes desean que el suroeste de Estados Unidos regrese a México”. Este medio es uno a los cuales Trump ha abierto la cobertura dentro de la Casa Blanca, y el cual tiene un historial de promover noticias falsas y teorías conspirativas infundadas como el sostener que hubo un fraude generalizado en la contienda presidencial de 2020. El medio, de hecho, trató de declararse en bancarrota tras enfrentar demandas por difamación.

Aún cuando se trata de una noticia falsa, grupos de ultraderecha han dado por cierta la información e incluso han sugerido que EU invada México. Una de esas voces es la de Mr. Robert (@mrrobertwp), un sujeto a quien se atribuye la autoria del afiche racista con el cual el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pide que se denuncie a “todos los invasores extranjeros”.

The narco terrorist controlled, Mexican government is now publicly promoting a plan to annex the southwest of United States.

President of the Mexican Senate (TODAY):

"We'll build the wall and pay for it. But we'll do it according to the 1830 map of Mexico... Mexicans were… pic.twitter.com/ys4MZULCWg

— Alex Jones (@RealAlexJones) June 11, 2025