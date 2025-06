Ante riesgo de arrestos en Los Ángeles, piden a paisanos no apoyar a la selección

A pesar de que la selección mexicana presume en sus redes sociales fotografías y videos de sus "incondicionales", como llama a sus aficionados que los acompañan en Estados Unidos, ningún directivo, ni el mismo Javier Aguirre se han mostrado solidarios con los migrantes mexicanos que llenan los estadios a donde va el equipo nacional.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- El debut de la selección mexicana en la Copa Oro 2025, no será la fiesta que se tenía pensada. El ejército de Pancho Villa y Cielito Lindo, las dos porras más importantes del cuadro tricolor anunciaron que no asistirán al SoFi Stadium de Los Ángeles, California, debido a las redadas en contra de los migrantes latinos que se han registrado en los últimos días.

En dos comunicados compartidos en redes sociales, las porras coincidieron en que la decisión de no asistir al estadio a apoyar a la selección se debe a que priorizarán la seguridad de la comunidad y los seguidores debido a la persecución de la que es víctima la comunidad latina en estos momentos.

“No podríamos estar en las gradas si no podemos estados todos”, mencionaron.

🗒️ COMUNICADO Dos de las porras más importantes de @miseleccionmx en Estados Unidos, avisan que no asistirán el sábado al inicio de la Copa Oro, debido a la situación en LA. "No podríamos estar en las gradas si no podemos estar todos". #GoldCup pic.twitter.com/hRBvZZKoTu — PressPort (@PressPortmx) June 13, 2025

Ante esta situación, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado este 13 de junio a las autoridades de Estados Unidos a evitar las redadas en el partido inaugural de la Copa Oro.

“No creemos que habiendo un partido de futbol vaya a haber alguna acción, esperamos que no lo haya, o hacemos un llamado a que no lo haya, alguna acción del servicio de migración y aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos”, mencionó la Presidenta en su conferencia matutina.

“No creemos que en un partido de fútbol (arranque de la Copa Oro) vaya a haber una acción de (redada contra migrantes), esperamos que no lo haya, hacemos un llamado a que no lo haya al Servicio de Inmigración y Aduanas del gobierno de EU”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/MRq9MBOaWn — Mexiquense (@MexiquenseTV) June 13, 2025

Selección da espalda a afición

La afición mexicana es reconocida a nivel por acompañar a su selección nacional de futbol a cualquier parte del mundo y en Estados Unidos, no es la excepción. Este país se ha convertido en la casa del cuadro tricolor debido al gran número de paisanos que abarrotan los estadios y, por ende, a los millones de dólares de ganancias que se generan con cada partido. Sin embargo, en momentos de crisis donde cientos de mexicanos son perseguidos por autoridades migratorias en la ciudad de Los Ángeles, California, la selección y la Federación Mexicana de Futbol han decidido guardar silencio.

Javier “El Vasco” Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana de futbol, avivó la polémica al mostrar su molestia luego de ser cuestionado sobre su postura respecto a las protestas de mexicanos en Los Ángeles provocadas por la detención de migrantes.

“No voy a hablar de Los Ángeles, no, te dije que no, este es un tema deportivo, en este momento no puedo expresarme porque es un tema deportivo, estamos en un partido contra Turquía y no tengo elementos, me hace falta información, es lo que veo en televisión como lo ves tú, estamos a miles de kilómetros y no puedo manifestarme”, respondió Javier Aguirre en conferencia de prensa previo al partido amistoso entre México y Turquía.

Los reporteros insistieron y pidieron al entrenador una postura o mensaje para los connacionales de Los Ángeles, sin embargo, Javier Aguirre mencionó que no podía hablar al respecto pues se dijo “apolítico”.

“No tengo información, si tuviera información de exactamente cómo es no tengo problema en decirlo, ustedes me conocen hace más de 50 años que estoy en el futbol, soy apolítico evidentemente, pero no tengo información, es difícil para mí, puedo confundir a la gente, vengo aquí por un partido contra Turquía y de seis preguntas me han hecho cuatro de lo de Los Ángeles.

Y ahondó: “No soy portavoz de los mexicanos, soy entrenador de la selección mexicana. Le puedo dar un mensaje a todos los mexicanos que nos ven en el estadio, que nos ven en la televisión que ojalá seamos dignos representantes de su país, eso en cualquier situación y en cualquier parte del mundo”, dijo Aguirre visiblemente molesto.

El tema toma relevancia debido a diversos factores. Primero, debido a las movilizaciones de mexicanos en Los Ángeles en contra de las redadas y la cacería de migrantes que ha emprendido el Gobierno de Donald Trump. Y segundo, porque será en esta ciudad en donde la selección mexicana debutará en la Copa Oro 2025 el próximo 14 de junio ante República Dominicana. Pese a ello, ningún directivo, ni el mismo Aguirre se han mostrado solidarios con los migrantes mexicanos que llenan los estadios a donde va el equipo nacional.

La falta de respaldo que ha tenido Aguirre así como el seleccionado nacional ha recibido críticas, particularmente debido a que el conjunto mexicano ya no juega sus partidos de preparación e incluso amistosos en territorio nacional, sino en Estados Unidos en donde los mexicanos que radican en este país llenan los estadios para ver al equipo Tricolor. La última vez que la Selección jugó en México fue el 12 de octubre de 2024 en un encuentro contra el Valencia de España. Antes de ese encuentro, jugó el 21 de noviembre de 2023 en el Estadio Azteca, cuando venció a su similar de Honduras en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Debido a las protestas registradas en los últimos días, la Selección Nacional cambiará su hotel sede en Los Ángeles para este primer encuentro por “preocupaciones de seguridad” por las protestas contra las redadas migratorias en la ciudad californiana, según confirmaron fuentes a ESPN. El Tricolor encabezado por Javier Aguirre se hospedaría en la zona de Long Beach, con el fin de evitar algún conflicto en el área del centro de la ciudad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Nacional de México (@miseleccionmx)

Un contrato millonario

El motivo principal por el que la selección mexicana ha dejado de jugar sus partidos amistosos y de preparación en territorio nacional se debe al contrato que tiene con Soccer United Marketing (SUM), una empresa de marketing estadounidense que se encarga de la promoción de partidos de futbol en Estados Unidos.

La Federación Mexicana de Futbol mantiene un contrato con SUM desde 2002. En poco mas de dos décadas esta empresa ha organizado alrededor de 129 partidos amistosos en las ciudades de Estados Unidos con mayor presencia de mexicanos, lo que se traduciría en una ganancia aproximada de 387 millones de dólares.

“SUM se ha convertido en la empresa comercial de futbol preeminente en América del Norte, supervisando la comercialización, el marketing, la promoción y la ejecución operativa de las entidades de futbol más exitosas de la región”.

Se estima que la selección obtiene cerca de tres millones de dólares por cada partido realizado en EU.

En 2022, la Federación Mexicana de Futbol extendió su contrato con SUM hasta el 2028. En este nuevo acuerdo México se compromete a jugar hasta seis compromisos por año en territorio estadounidense.

Jugadores de solidarizan

Pese a que el seleccionador nacional no ha querido dar comentarios al respecto, diversas figuras como Carlos Vela, quien recientemente anunció su retiro, y Edson Álvarez, capitán del tricolor enviaron mensajes de apoyo para nuestros paisanos.

“Quiero expresar mi más sincero apoyo y solidaridad. Los inmigrantes en California son gente trabajadora que merece respeto. No están solos”, escribió Carlos Vela en su cuenta de X.

Quiero expresar mi más sincero apoyo y solidaridad.

Los inmigrantes en California son gente trabajadora que merece respeto.

No están solos ! 💪🏽 — carlos vela (@11carlosV) June 12, 2025

Por su parte, Edson Álvarez compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje de apoyo para las familias latinas que viven en la ciudad de Los Ángeles.

“Quiero enviar un mensaje de respeto y solidaridad a todas las familias latinas en Los Ángeles que hoy enfrentan momentos complicados, y en especial a mi gente mexicana. Admiro su valentía, su trabajo y su amor por salir adelante. Estamos con ustedes. No pierdan la fe”.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez/ Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.