La maletita azul: un relato de tres hermanas que migran y se refugian en México

La escritora mexicana María de Lourdes Victoria habló con SinEmbargo sobre su novela La maletita azul, que narra la historia de tres hermanas que son enviadas por su padre a México para que así puedan escapar de los horrores de la Guerra civil española.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– “Es una historia de tres hermanitas catalanas que se encuentran en medio de la Guerra Civil española y entonces el padre decide mandarlas a México y entonces ellas son parte de lo que la historia conoce como los niños de Morelia”, comentó en entrevista la escritora mexicana María de Lourdes Victoria sobre su novela La maletita azul (Martínez Roca).

María de Lourdes Victoria compartió a SinEmbargo que al hacer el Camino de Santiago —como se le conoce a la ruta que recorre España hasta Santiago de Compostela— conoció a una mujer que le platicó este relato. “Entonces la historia ya no me soltó y me pareció muy importante escribirla y compartirla con mis lectores”.

La escritora nacida en Veracruz que hoy reside en Estados Unidos indicó que si bien ya hay literatura sobre los niños de Morelia como la hay sobre la guerra civil española, ella buscó entregarle a su lector esta historia de tres niñas, tres hermanas, y lo que vivieron desde su perspectiva, el encontrarse en otro país sin sus padres, porque su padre es quien las manda a México solas sin consultar a su madre que terminará por buscarlas.

“Me tomé muchas libertades a la hora de narrar esta historia, yo agradezco la oportunidad de que la historia llegue a los lectores porque me parece tristemente puntual porque el tema principal es la separación de la familia y es la historia que viven tantas familias que migran y que son refugiados; la migración y el refugio son una realidad el día de hoy que estamos viviendo todos los días en los dos lados de la frontera” entre México y Estados Unidos, comentó.

María de Lourdes Victoria indicó que en Estados Unidos le ha tocado ver estas separaciones: “te desgarran el alma y uno se pregunta, ¿por qué estamos repitiendo la historia? ¿Por qué hacemos esto? ¿Cómo podríamos resolverlo? Porque al final las víctimas inocentes son los niños”.

“En realidad mi esperanza es que el libro cree un poco de empatía hacia estas personas que tienen que migrar, que tienen que buscar refugio, cualquiera que sea la situación de la que están escapando, que no es una decisión nada fácil y que nosotros que no tenemos que tomar esa decisión gozamos de un privilegio que quizás no apreciamos”, refirió.

