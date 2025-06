Bases militares iraníes son bombardeadas por fuerzas israelíes. Muere Hossein Salami

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- El General Hossein Salami, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, murió en el ataque de Israel contra varias bases militares de Irán este jueves, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema y medios de comunicación iraníes, informó esta noche el diario The Wall Street Journal.

Salami era uno de los líderes más poderosos de la República Islámica y un acérrimo oponente de Israel y Estados Unidos. De acuerdo con el diario neoyorquino, en marzo pasado Hossein prometió una rápida represalia contra aquellos que pudiera atacar a Teherán. "Si se lleva a cabo una amenaza, responderemos de la manera más severa, decisiva, aplastante y devastadora", dijo entonces el General, quien hoy fue declarado muerto por el ataque israelí.

La televisión estatal iraní agregó que se temía la muerte de otro alto funcionario de la Guardia, así como de dos científicos nucleares.

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que la ofensiva, llamada "Operación León Ascendente", “continuará los días que sean necesarios”.

Netanyahu, quien se dirigió a su Nación a través de un video, declaró que los ataques se tratan de una acción para “contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel”, pues acusó que Irán ha intensificado la producción de uranio, con lo que podría producir bombas nucleares en años o meses.

Ayer, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica censuró a Irán por primera vez en 20 años, luego de negarse a colaborar con sus inspectores. Por su parte, Irán había alertado que construyó y activará una tercera instalación de enriquecimiento nuclear.

Videos difundidos en redes sociales muestran una serie explosiones que han sacudido a Teherán, capital iraní con una población estimada de 14.4 millones de habitantes, aunque no está claro el alcance de la ofensiva.

Las imágenes confirmaron los temores que había expresado tan sólo unas horas antes el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió por la mañana sobre la posibilidad de un “gran conflicto” en Medio Oriente.

El ataque de Israel incendió la principal instalación de enriquecimiento nuclear de Irán en Natanz, según dio a conocer Associated Press. En tanto, Irak cerró su espacio aéreo en todo su territorio, compartió la Agencia Reuters.

Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmarcó a Estados Unidos del ataque y aseguró que Israel actuó de forma unilateral, pero advirtió que Irán no debe atacar los intereses ni al personal estadounidense.

Ayer, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó al personal no esencial de la embajada de Estados Unidos y a sus dependientes abandonar Irak debido a riesgos de seguridad no especificados y el Pentágono aprobó la salida voluntaria de Medio Oriente de dependientes de militares estadounidenses.

