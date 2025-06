El Gobierno de la CdMx hace público el Registro de Deudores Alimentarios

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– El Gobierno de la Ciudad de México hizo público este jueves el registro de deudores alimentarios, donde se concentrará la información de personas deudoras de pensiones alimentarias y que deberá ser consultado antes de tramitar documentos de identidad como pasaportes y de competir por cargos públicos.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la capital, informó que la lista se encontrará en la página web del Registro Civil de la Ciudad de México y se actualizará periódicamente. Destacó que las obligaciones alimentarias no son opcionales, sino un derecho de la infancia.

"Esto permitirá que quienes se encuentran en esta lista, enfrenten consecuencias. Tal cual lo dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 135: no podrán acceder a cargos de representación popular, no podrán obtener pasaportes, realizar trámites notariales claves, ni salir del país, si no están al corriente con sus obligaciones alimentarias. Porque no puede tener privilegios quien no cumple y no se responsabiliza con la niñez", mencionó la Jefa de Gobierno durante la presentación del registro.