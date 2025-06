Israel lanza segunda ronda de ataques en suelo iraní; ahora incluye planta de uranio

Israel bombardea docenas de objetivos en Irán y mata a nueve científicos. Asegura que los ataques durarán "tantos días como sea necesario".

Ciudad de México, Berlín, 13 de junio (SinEmbargo/DW).- Israel lanzó este viernes una nueva ronda de ataques contra Irán, especialmente contra el sitio de enriquecimiento de uranio de Natanz, informó la televisión estatal iraní. Hasta el momento suman al menos 95 heridos y nueve muertos, entre ellos militares y científicos.

Algunas de las víctimas fueron identificadas como Mohammad Mehdi Tehranchi, Fereydoun Abbasi, Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi y Motlabizadeh, todos ellos vinculados con el potente programa nuclear iraní.

En los bombardeos, llevados a cabo con 200 cazas contra un centenar de objetivos en suelo iraní, murieron además el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohamad Hosein Baqerí, y el comandante en Jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), el general Hossein Salamí.

BREAKING: Endless Israeli bombardments on Iran. Iran's air defenses completely failed. Israel's fighter jets are flying above like it's a fucking party.pic.twitter.com/rrmcnsBjhr — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) June 13, 2025

A ellos se sumó el deceso de Gholam Ali Rashid, responsable de la importante base aérea Khatam ol-Anbiya, confirmó el líder supremo de Irán, Ali Jamenei.

“Con este crimen, el régimen sionista se preparó un destino amargo y doloroso, y sin duda lo recibirá”, dijo Jameneí en un comunicado publicado en su página web ante los ataques registrados de este viernes.

La ola de ataques comenzaron en torno de las 03:30 hora local de este viernes con fuertes sonidos de explosiones en las instalaciones nucleares de Natanz, en el centro del país y a unos 300 kilómetros al sur de Teherán, como parte de una operación que la República Islámica considera "declaración de guerra".

Does this look like a nuclear facility or a residential building in Iran

pic.twitter.com/NIG2biw0Ae — Assal Rad (@AssalRad) June 13, 2025

El ejército israelí confirmó haber bombardeado "decenas de objetivos" relacionados con el programa nuclear de Irán y otros puntos militares, debido a que estos cuentan con un arma nuclear que representa un riesgo para Israel y el mundo.

"El Estado de Israel no tiene otra opción que cumplir con la obligación de actuar en defensa de sus ciudadanos y continuará haciéndolo en todos los lugares donde se le requiera, como lo hemos hecho en el pasado", agregaron las autoridades, al tiempo que ordenaron a su población suspender toda actividad no esencial.

En tanto, el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en un vídeo difundido en X que la operación militar "continuará durante tantos días como sea necesario para eliminar la amenaza" iraní.

Los ataques llegan horas después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ayer una actuación similar a pocos días de que se celebre una nueva ronda de contactos entre las delegaciones iraní y estadounidense en la capital de Omán, Mascate, sobre el programa nuclear de Teherán.

"No quiero decir que sea inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder. Es muy simple, no complicado: Irán no puede tener un arma nuclear", ha indicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde Washington.