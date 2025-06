Fotos con la Bandera buscan ligar a México con la violencia en EU, alerta Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que esas imágenes no reflejan el verdadero comportamiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos, y pidió a los ciudadanos no caer en provocaciones.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió esta mañana en que las imágenes de personas ondeando la Bandera de México sobre patrullas en llamas, o vinculadas a actos violentos en protestas en Estados Unidos, parecen haber sido preparadas para provocar una mala imagen del país, ya que consideró que no representan a los millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.

“Tiene toda la pinta de ser una provocación y de generar una mala imagen de México […] Esta imagen que se quiere promover que los mexicanos en EU, es un montaje, es una provocación por eso es muy importante que nosotros como mexicanos no caigamos en esas provocaciones ni los de allá, ni los de acá. La idea de que los mexicanos en Estados Unidos son violentos es falsa" dijo la mandataria en su conferencia de prensa.

Y posteriormente precisó: “No un montaje de photoshop o inteligencia, sino como preparado”.

La mandataria sostuvo que esas imágenes no reflejan el verdadero comportamiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos, y pidió a los ciudadanos no caer en provocaciones. “Esa imagen de la bandera encima de una patrulla quemándose no va con los millones de mexicanos que contribuyen a la economía de Estados Unidos, que son personas de lo mejor”, destacó.

Ante la pregunta sobre si el Gobierno mexicano solicitará información al Gobierno de Estados Unidos por las acusaciones que surgieron, incluso desde una Secretaria de Estado, como Kristi Noem, de que México está instando a la violencia, Sheinbaum respondió que sí se hará una petición formal.

Además, cuestionada con respecto a que Christopher Landau ordenó cancelar la visa a una consejera de Morena por un tuit donde promovía una imagen de mexicanos frente a una patrulla con la leyenda "Fuck ICE" y que denostaba la visa de Estados Unidos, la mandataria dijo que el Gobierno nunca puede estar de acuerdo con las acciones violentas, porque el movimiento siempre ha sido pacífico y que hay que promover la paz.

“Se va a pedir información. Ellos tienen que investigar, y también revisar. Les invito a que todos revisen las imágenes y la secuencia, porque la secuencia está en las redes”, señaló.

Respecto a si miembros del movimiento de transformación o afines a la 4T, habían aplaudido dichas imágenes, Sheinbaum insistió que su Gobierno no avala ninguna forma de violencia. “No sé si fue alguien de nuestro movimiento, pero nosotros no estamos de acuerdo con acciones violentas”, insistió.

A la par, sugirió a los morenistas salir a la calle y estar en contacto con la gente: "Hay que dejar de hacer política en la red X, está bien que se manifiesten las opiniones, pero hay que ir con la gente. Las redes sociales son una parte, lo importante es el contacto con la gente, el trabajo en territorio".

En su posicionamiento, la mandataria destacó la importancia de reconocer el trabajo y los aportes de las y los mexicanos en Estados Unidos, y recordó que la migración mexicana tiene raíces profundas, incluyendo el programa Bracero implementado durante la Segunda Guerra Mundial.

“Lo importante, desde mi punto de vista como Presidenta, es enaltecer el trabajo que hacen los mexicanos en Estados Unidos. Lo que aportan a sus familias en México ha sido una vida de sacrificios. Eso es lo que queremos que se reconozca. Estas imágenes no ayudan”, dijo.

Sheinbaum también hizo mención del periodista León Krauze, con quien dijo no coincidir en todo, pero reconoció su trabajo de entrevistas con hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos, quienes defienden a sus padres. “A todos nos corresponde esa defensa y no estar promoviendo que no haya una buena relación de México con Estados Unidos o enalteciendo estas imágenes”, agregó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.