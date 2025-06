Sheinbaum critica que élites opositoras estén “dispuestas a que le vaya mal a México”

La Jefa del Poder Ejecutivo detalló que la oposición utiliza discursos que, a su juicio, priorizan el interés partidista sobre el bienestar nacional.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este viernes a un sector de la oposición como “antipatriota, hipócrita y lleno de odio”, tras los señalamientos que la acusan de promover la violencia en Estados Unidos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo enfatizó que no todos comparten dichas posturas. Sin embargo, algunos actores políticos, especialmente desde el Senado, utilizan discursos que, a su juicio, priorizan el interés partidista sobre el bienestar nacional.

"Tienen actitudes yo diría antipatriotas. ¿Cómo es que hay mexicanos que se atrevieron a decir que yo promovía la violencia en Estados Unidos? ¿Con qué objeto? Pues que no haya una buena relación con Estados Unidos, o peor, que Estados Unidos le haga algo a México. Es decir, están dispuestos a que le vaya mal al país para poder saciar su hipocresía o su odio porque están llenos de odio", expresó.

La mandataria también desmintió las declaraciones que realizó un Senador del Partido Acción Nacional (PAN) al acusar al Gobierno federal de haber recortado un 40 por ciento del presupuesto destinado a los consulados.

De acuerdo con Sheinbaum, éste se compone de dos fuentes: los recursos directos asignados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y los ingresos propios que generan los consulados. "Sumando ambos, el presupuesto es similar al del año pasado”, explicó.

"Es una actitud muy antipatriótica, muy hipócrita. En el conservadurismo hay mucha hipocresía y tienen mucho odio. ya les dije que se serenen. Que mejor hagan un autocrítica de porqué el pueblo ya no los reconoce. Ni siquiera se dan cuenta de la magnitud de sus declaraciones, entonces serenidad y paciencia", agregó.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo arremetió contra las rodadas migrantes en la ciudad de Los Ángeles, al asegurar que los mexicanos en el extranjero "no son criminales, son sencillamente personas que migraron por necesidad y que son parte de la vida de Estados Unidos".

"No estábamos de acuerdo con el trato que están recibiendo mexicanos honestos que trabajan todos los día y que pagan los impuesto [...] contribuyen de una manera en la economía de Estados Unidos. Son personas que están integradas a la vida de allá. California no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas", concluyó.