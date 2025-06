Misiles balísticos de Irán vuelan hacia Israel, que mantiene nuevas rondas de ataques

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este viernes el lanzamiento de docenas de misiles por parte de Irán en territorio israelí ante los ataques aéreos en contra de sus instalaciones nucleares.

De acuerdo con los reportes, las explosiones se registraron sobre el cielo de Jerusalén y Tel Aviv. La agencia estatal iraní IRNA, por su parte, cifró en "cientos" el número de misiles lanzados contra Israel.

Previamente, el Presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró que Israel recibiría una “poderosa respuesta” tras la serie de ataques que ha descabezado la cúpula militar del país persa.

El mandatario iraní destacó que los siniestros suponen “una violación de todas las obligaciones internacionales y muestra la naturaleza salvaje del régimen asesino de niños”.

