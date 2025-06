Misiles de Irán detonan en segunda ciudad más grande de Israel; reportan 34 heridos

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- La ciudad de Tel Aviv fue impactada por varios de los misiles que el Gobierno de Irán lanzó hacia territorio israelí en respuesta al ataque perpetrado por Israel ayer en contra de contra objetivos estratégicos iraníes, incluyendo las instalaciones nucleares de Natanz, Fordow e Isfahán, así como bases militares, pero que también afectaron a zonas residenciales.

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, 34 personas resultaron heridas en Tel Aviv. Por su parte, los ataques israelís sobre Irán han provocado la muerte de 78 personas, además de herir a al menos 320 más.

El ataque iraní comenzó pasadas las 19:00 (hora local), con sirenas antiaéreas resonando en Tel Aviv, Jerusalén y otras regiones de Israel. La Cúpula de Hierro, el sistema de defensa antimisiles israelí, interceptó la mayoría de los proyectiles, pero varios lograron impactar zonas urbanas, causando destrucción en decenas de edificios y vehículos, según informes de medios locales.

The Iranians are hitting Tel Aviv pic.twitter.com/hB6sIXd8DL

Hoy por la mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el lanzamiento de docenas de misiles por parte de Irán en territorio israelí ante los ataques aéreos en contra de sus instalaciones nucleares.

De acuerdo con los reportes, las explosiones se registraron sobre el cielo de Jerusalén y Tel Aviv. La agencia estatal iraní IRNA, por su parte, cifró en "cientos" el número de misiles lanzados contra Israel.

Minutos después, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el lanzamiento de un ataque con misiles contra “docenas de objetivos, centros militares y bases aéreas del régimen sionista”, como respuesta a los bombardeos israelíes de toda la jornada.

Previamente, el Presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró que Israel recibiría una “poderosa respuesta” tras la serie de ataques que ha descabezado la cúpula militar del país persa.

Does this look like a nuclear facility or a residential building in Iran

pic.twitter.com/NIG2biw0Ae

— Assal Rad (@AssalRad) June 13, 2025