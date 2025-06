CLOSE UP ¬ Hugo Aguilar: el abogado de pueblos indígenas que pasó de la 4T a la Corte

Hugo Aguilar Ortiz, de 52 años, tiene experiencia en diversos cargos relacionados sobre todo con la defensa de pueblos indígenas. Hasta 2024, Aguilar Ortiz era coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En tres décadas, ha ocupado distintos cargos, incluidos en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y como consultor de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los Pueblos Indígenas.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- Hugo Aguilar Ortiz, un abogado de origen mixteco, será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una elección en la que no se le mencionó como un favorito. El nuevo titular de la Corte agradeció en un mensaje en sus redes sociales los más de seis millones que alcanzó en la jornada del 1 de junio. En su mensaje adelantó que su mandato se caracterizará por tener un “enfoque intercultural”.

“Tenemos una Suprema Corte pluricultural. La voz y el pensamiento del México profundo estará presente todos los días en la Suprema Corte y será parte fundamental en la toma de decisiones”, dijo. Y agregó “A los pueblos ya nos tocaba un espacio digno en las instituciones fundamentales de la nación, y tengan la seguridad de que con ello vamos a construir una justicia real, verdadera y con enfoque intercultural. Iniciaremos la etapa del pluralismo jurídico”.

Hugo Aguilar Ortiz obtuvo, de acuerdo con el conteo de las actas, una votación de 6 millones 195 mil 612 respaldos ciudadanos, con lo cual se convirtió en el candidato a la Corte con el mayor número de votos, con lo cual será el nuevo presidente de la Corte, de acuerdo a lo que establece la Ley. Su mandato, al igual que el de los otro ocho ministros que conformarán este nuevo máximo tribunal de justicia del país entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre.

De las comunidades a la Corte

Hugo Aguilar Ortiz hizo historia en la elección del pasado 1 de junio. El hombre nacido en 1973, en el corazón del territorio mixteco del estado de Oaxaca, es prácticamente el segundo Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de origen indígena. El último y único indigena en haber alcanzado esa misma posición fue el Presidente Benito Juárez García hace 168 años.

Aguilar Ortiz estudió Derecho entre 1990 y 1995 y se licenció por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaса (UABJO) con la tesis Pluralismo jurídico. El sistema electoral indígena en la legislación oaxaqueña, en la que indicó que que los asuntos indígenas son una tarea obligada para el derecho y no deben tratarse solo como un tema contemporáneo.

"La sola presencia indígena a 518 años de la irrupción de otra cultura, nos coloca ante la necesidad de abordar lo indígena, no sólo como un tema contemporáneo o de moda, sino ante todo, como la expresión de una realidad negada", expone en este texto.

Desde la década de los 90, el licenciado Aguilar Ortiz se ha desempeñado como asesor y representante legal de comunidades indígenas por conflictos agrarios, conflictos políticos electorales así como en contra de la Ley de Radio у Televisión, contra la cual interpuso 6 controversias Constitucionales en 2006.

Ha sido, además, Coordinador Ejecutivo de SERvicios del Pueblo Mixe A.C. el más alto cargo de dirección en dicha organización indígena. Él ha destacado su participación en noviembre de 1996, como integrante del Cuerpo Asesor del EZLN en la sesión de redacción de las propuestas de reformas Constitucionales, misma que fue presentada a la Comisión de Concordia y Pacificación.

En la administración pública se desempeñó como miembro del Gobierno de Gabino Cué, gobernante del PAN, PRD y Convergencia. En esta gestión fue Subsecretario de Derechos Indígenas de Oaxaca de 2011 a 2016 y encabezó la Dirección de Sistemas Normativos del Instituto Electoral de Oaxaca, de 2016 a 2018. Organizaciones indígenas del estado acusaron a Cué Monteagudo de haberlos olvidado una vez que llegó al poder.

El gran salto lo dio en diciembre de 2018 cuando se desempeñó como Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en donde coordinó los trabajos de Consulta del "Tren Maya",el "Corredor Interoceánico" y el "Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles", así como la Consulta indígena para la Reforma Constitucional y legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

El papel de legitimar estas obras le valió críticas de algunos sectores, particularmente opositores aunque también de comunidades indígenas, estos últimos por no velar por los intereses de los pueblos originarios.

En entrevista con SinEmbargo, Adelfo Regino Montes, director general del INPI, compartió cómo conoció a Hugo Aguilar Ortiz desde los 17 años y compartió cómo ha sido en todo este tiempo su labor.

“Tengo el honor de conocer al licenciado Hugo Aguilar Ortiz, en efecto Ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el año de 1990, que es cuando empezamos a estudiar la carrera de licenciatura en derecho y ciencias sociales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y desde allí empezamos este proceso de reflexión, de trabajo, de acompañamiento con los pueblos indígenas, particularmente en el estado de Oaxaca y luego en otras regiones indígenas de nuestro país, ese es el momento en que yo tengo el honor de conocerlo y desde luego de estar al servicio de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Tuvimos la oportunidad de participar en la Secretaría de Asuntos Indígenas en el Gobierno del estado de Oaxaca, en el periodo del 2011 al 2016, y actualmente desde el año 2018 de acompañar a nuestros pueblos y a nuestras comunidades en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde él tuvo la función de coordinar toda la temática relativa al reconocimiento y a la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos".

Adelfo señaló que Hugo Aguilar tuvo que superar diversas dificultades a lo largo de su vida como emigrar de una comunidad indígena a una ciudad, condiciones sociales y económicas y barreras de carácter cultural.

"El licenciado Hugo Aguilar Ortiz es una persona que viene de una comunidad indígena, de San Agustín Tlacotepec, en la región Mixteca, y, como tal, el hecho de haber ingresado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Oaxaca, implicó para él todo un desafío porque venir de una comunidad indígena e ir a una ciudad, implica no sólo barreras de carácter material, las propias condiciones sociales y económicas, sino sobre todo, yo resaltaría, las barreras de carácter cultural porque están asociados, lamentablemente, a la discriminación, al racismo que lamentablemente se vive en amplios extractos de la sociedad oaxaqueña y de la sociedad mexicana".

El director del INPI mencionó que Hugo Aguilar es una persona hecha en la cultura del esfuerzo y el sacrificio, un hombre estudioso y comprometido con sus causas.

"El licenciado Aguilar ha apoyado a comunidades para resolver conflictos de naturaleza agraria, él ha promovido la conciliación, el diálogo como el método para resolver esta conflictividad agraria que existe en las regiones indígenas de nuestro país. También otra temática en la que él se ha especializado es en el reconocimiento de los sistemas político-electorales de nuestros pueblos, de nuestras comunidades [...] Ese ha sido el trabajo de acompañamiento que ha tenido Hugo con los pueblos, con las comunidades, siempre en este espíritu de que con la ley en la mano y también con el diálogo y la conciliación, poder resolver los diversos problemas que lamentablemente viven nuestros pueblos y, en este sentido, crear las condiciones de desarrollo y bienestar”.

Por su parte, Sofía Robles, una de las fundadoras de Servicios del Pueblo Mixe, indicó en entrevista que una de las cualidades más importantes de Hugo Aguilar es el haber empezado a tomar el tema de los derechos indígenas como una parte importante del derecho.

“Yo creo que una de las características importantes o cualidades de Hugo Aguilar es el hecho de haber empezado a tomar el tema de los derechos indígenas como una parte importante del Derecho, como una parte importante en la cual desarrolla todas sus capacidades para dar ese reconocimiento a los pueblos indígenas. Creo que en los 80s, 90s, fue como el momento en que muchas organizaciones indígenas se manifestaron para el reconocimiento de los derechos indígenas".

Sofía Robles indicó que al ser originario de una comunidad indígena, Hugo Aguilar entendía a la perfección las necesidades que tenían y cuáles eran los puntos a trabajar.

"Una de sus características era no solamente hacer trabajo de gabinete, sino también conocer el territorio, conocer el los puntos de conflicto y poder como hablar con propiedad de qué conflicto estaba hablando. Entonces, creo que eso lo valoraron mucho las autoridades en esos momentos, de que hubieran realmente abogados que sí iban a la comunidad, conocían la problemática, escuchaban a los ancianos. El tema de escuchar también todo, como la parte histórica de los conflictos, creo que esa era una base fundamental también. Entonces, creo que eso lo caracterizó también, ser una persona sencilla, una persona humilde, una persona que podía acercarse, que daba confianza a las personas para hablar de su problemática".

El defensor social

Hugo Aguilar Ortiz ha señalado que creció en San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, con la guía de su padre y con la sabiduría, la visión y la filosofía indígena de su comunidad. “Aprendí a cultivar la tierra, la solidaridad con mis semejantes y el cariño a la naturaleza de la mano de mi madre. Desde hace años me acompañan Elia, Savi y Yoko, mi familia, cuya comprensión y amor han sido mi motor y aliciente”, expone en el perfil de su página web.

Aguilar Ortiz ha sostenido que durante su adolescencia y juventud adquirió consciencia de su identidad como mixteco al tiempo que vivió la exclusión e injusticias asociadas a ellas. “En este contexto tuve la certeza de que mi aspiración de vida es la lucha por la justicia, por lo que decidí estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ahí, también, realicé estudios de Maestría en Derecho Constitucional”.

En la universidad, inició su reflexión crítica sobre el derecho y la justicia que no contemplaba a las comunidades y pueblos indígenas, así como su cultura, su organización y sistemas normativos, por lo que inició la lucha por los derechos indígenas, uniendo sus aspiraciones a otros sectores que también luchaban para que sus voces e identidades fueran escuchadas.

De 1996 a 2010 destaca su labor como asesor y representante legal de 25 comunidades indígenas que enfrentaban conflictos agrarios. En ese periodo contribuyó para la solución conciliada de distintos conflictos en la región mixe. Durante los mismos años ayudó a la solución de conflictos políticos electorales bajo el régimen de Sistemas Normativos Internos en los Municipios de Villa Hidalgo Yalalag, San Pedro Molinos, San Miguel Quetzaltepec, Santiago Amoltepec, San Juan Cotzocón; asimismo, impulsó procesos conciliatorios en todos estos Municipios. También en esos años fue asesor legal de 15 comunidades indígenas en problemas de confrontación entre el Sistema Jurídico Indígena y el Sistema Jurídico Estatal.

Como parte de su trabajo en el INPI, coordinó los trabajos interinstitucionales y de diálogo con las Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui para la elaboración e implementación del Plan de Justicia Yaqui. “En el caso de los yaquis, la tierra ha sido uno de los elementos que han propiciado toda la agresión a su pueblo. En la época de Porfirio Díaz se les quitó una gran cantidad, ubicadas en lo que hoy es el valle de yaqui”, expuso al medio digital Pié de página.

En esa misma plática, Aguilar indicó que la Constitución mexicana establece en el artículo 27, que la propiedad originaria de la nación, debe de interpretarse a la luz de los tratados internacionales. “Quienes realmente tienen la propiedad originaria de las tierras son los pueblos indígenas, porque son anteriores a la llegada de los españoles, y anteriores incluso al establecimiento del Estado mexicano”, indicó en noviembre de 2022.

Y ahondó: “El Presidente de la República tiene muy claro que los propietarios originario de las tierras en todo el país, son los pueblos indígenas, porque son los que estaban antes del establecimiento de las actuales fronteras”.

Al respecto, Adelfo Regino explicó cuál fue el papel que tuvo Hugo Aguilar como uno de los enviados para unirse a los diálogos de San Andrés.

“Yo creo que después del levantamiento zapatista, muchas mexicanas y muchos mexicanos acompañamos este proceso por la legitimidad de sus causas y en el caso del licenciado Hugo Aguilar, yo debo decir que en ese momento éramos parte del cuerpo de abogados de servicios del pueblo mixe y esta organización fue invitada para participar en el proceso de diálogo en San Andrés entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La organización me comisionó a mí y también al licenciado Aguilar para acompañar este proceso, estuvimos participando, estuvimos acompañando este proceso, desde luego con mucha humildad y sin ánimo protagónico, siempre desde abajo y siempre tomando en cuenta nuestras posibilidades y limitaciones, ahí estuvimos presentes".

Adelfo Regino detalló que en 1996 participó junto a Hugo Aguilar en la fundación del Congreso Nacional Indígena y han trabajado en conjunto en diversas acciones en distintas regiones indígenas del país.

"El licenciado Hugo Aguilar Ortiz siempre realizó este acompañamiento con mucho sentido de compromiso, pero también con mucho sentido de profesionalismo para que las demandas de nuestros pueblos y comunidades indígenas que, además, de su gran legitimidad también tuviera el debido sustento técnico, ese es el acompañamiento que nosotros en su momento brindamos a este importante proceso de diálogo en el sureste mexicano”.

Las denuncias en contra

“Cuando mi compañera Sandra Dominguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI encabezado por Hugo Aguilar envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio”, expuso el 2 de junio Joaquín Galván, defensor mixe de los derechos humanos.

El caso al que se refirió corresponde a la denuncia hecha por la activista mixe Sandra Estefanía Domínguez Martínez quien exhibió y evidenció una red de difusión de pornografía que involucraba a funcionarios y políticos oaxaqueños, entre ellos funcionarios del INPI. Adelfo Regino ordenó en septiembre de 2023 una investigación sobre esta red. En abril de 2025, Sandra Estefanía Domínguez Martínez fue hallada sin vida junto a su esposo.

La denuncia sobre cómo el equipo jurídico del INPI encabezado por Hugo Aguilar envió a uno de sus abogados a ofrecer un cheque abierto ha servido para tergiversar la propia denuncia y para involucrar directamente al hoy MInistro electo, algo que el propio Joaquín Galván ha tenido que desmentir. También ha dado pauta a una serie de ataques de odio.

Otras de las críticas contra Hugo Aguilar ha sido su respaldo a los megaproyectos del Gobierno de López Obrador, así como a las consultas. En ese sentido, Joaquín Galván ha dicho que los retos de Hugo como ministro van a ser: Desapegarse de su militancia obradorista, desapegarse de la figura de Adelfo Regino y por supuesto, definir si juzgara con la escuela social e indígena que trae de su juventud o a través de la escuela oficialista gubernamental.

Al respecto, Adelfo Regino negó todos los señalamientos que se han hecho contra Hugo Aguilar.

“Es una cuestión que yo desmiento categóricamente en mi calidad de director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Cuando yo me enteré que una persona que trabajaba en ese momento en el Instituto estaba participando en este chat, nosotros lo despedimos de manera inmediata, no tuvimos nada que ver y por lo tanto cualquier persona, cualquier servidor público de la institución que fuera y incluido el INPI, tenía que hacerse un lado y desde luego, como es deber del gobierno y de los servidores públicos, nosotros sí pedimos en su momento que se hicieran las investigaciones, se deslindaran las responsabilidades y sobre todo las sanciones que fueran correspondientes. Esa ha sido la posición mía y por lo tanto, de manera era categórica, yo puedo afirmar que el licenciado Aguilar Ortiz no tuvo ninguna participación, no tiene nada que ver con este asunto".

Adelfo Regino señaló que el tema de racismo y la discriminación han sido utilizadas para tratar de denostar la imagen de Hugo Aguilar.

"Lo que sí hay que decir es que por cuestiones políticas y quizás ideológicas, como ahora lo señalabas por el tema de racismo y la discriminación, este tipo de fenómenos que lamentablemente han sucedido se quieren utilizar para denostar su imagen, pero yo hago un llamado, hago un llamado a todas las personas, a todas las partes, para conducirnos con respeto y sobre la base de las pruebas que puedan existir en este lamentable asunto. Esa es la posición oficial que nosotros tenemos como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y desde luego es una posición compartida por el Gobierno de México”.

En tanto tanto Sofía Robles como Adelfo expusieron los que consideran que serán los principales retos y oportunidades que tendrá en la Corte, el ministro electo Hugo Aguilar.

"Son muchos retos los que le esperan ante todo el equipo, los nueve ministros que estarán conformando la Corte y sobre todo los retos que él mismo se plantea como miembro de un pueblo indígena, el tema de dar realmente atención a todos los asuntos o las problemáticas que reciban en la Corte, el tema de derechos indígenas y afromexicanos, creo que ese es un reto y que lo tiene que hacer desde otra mirada, como él mismo lo ha dicho, con otra perspectiva, la perspectiva intercultural, la perspectiva de los derechos indígenas, afromexicanos, el tema de género y todas esas cuestiones, creo que no es sencillo plantearlo ante una corte que tiene diferentes puntos de vista", afirmó Sofía Robles.

Por su parte, Adelfo Regino señaló que Hugo Aguilar deberá seguir el ejemplo de Benito Juárez para lograr una verdadera unidad y reconciliación nacional.

"Creo que ese es el gran reto que tiene, en efecto, el licenciado Hugo Aguilar Ortiz ahora que será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego las ministras y los ministros que han sido electos, cómo tener una nueva mirada sobre la justicia, cómo tener una nueva perspectiva de la justicia, del sistema de procuración y administración de justicia en el ámbito nacional, y que esta sea una justicia cercana a la gente, que no se vea la justicia como una cuestión burocrática o como una cuestión de las élites, o como una cuestión de los que más tienen, sino que se vea la justicia como un instrumento de toda la sociedad mexicana para resolver sus problemas, pero sobre todo para lograr la unidad y la reconciliación de nuestro país."

