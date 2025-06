Putin se ofrece a mediar entre Irán e Israel para evitar una escalada del conflicto

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) - El Presidente ruso, Vladímir Putin, se ofreció este viernes a mediar entre Irán e Israel para evitar una "mayor escalada de las tensiones" tras la oleada de ataques israelíes contra territorio iraní que ha puesto en jaque a la región de Oriente Próximo.

Putin, que ha hablado por teléfono con el Presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfatizó "la importancia de volver al proceso de negociaciones y resolver todas las cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní exclusivamente a través de medios políticos y diplomáticos".

Rusia también condenó durante la llamada con Netanyahu "las acciones de Israel, que violan la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional", mientras que expresó sus condolencias al Presidente iraní por las "numerosas víctimas", incluyendo civiles.

🇮🇷| پیام مهم رئیس جمهور #پزشکیان

Important Message from President Masoud Pezeshkian

رسالة هامة من مسعود بزشکیان، رئيس الجمهورية الاسلامیة الایرانیة@drpezeshkian @PadDolat @IranGov_ar pic.twitter.com/oaBew4hdxP

— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) June 13, 2025