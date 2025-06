Trump presidirá desfile militar y la resistencia planea protestas en los 50 estados

Las protestas de este sábado contra la administración Trump tendrán lugar en los 50 estados del país. Se espera que las manifestaciones más grandes sean en Nueva York, Filadelfia, Chicago, Atlanta, Dallas y Denver. Las movilizaciones se dan una semana después de la represión contra manifestantes en Los Ángeles y en medio de la celebración de un desfile militar que encabezará Donald Trump.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– En unas horas, Washington albergará su mayor desfile militar en décadas. Miles de soldados marchando, filas de tanques, saltos en paracaídas, vuelos, disparos al aire. El evento de este sábado conmemora el 250 aniversario del ejército de los Estados Unidos. Y coincide con el 79 cumpleaños del Presidente Donald Trump.

El ejército de Estados Unidos lleva más de un año preparando la celebración. Se trata de un desfile militar a gran escala que ha estado en la lista de deseos del Presidente desde su primer mandato. Algunos opinan que, de fondo, se trata de un evento para enaltecer a Trump. “Celebraremos un desfile militar espectacular en Washington como ningún otro", declaró en un video publicado en Instagram, a principios de este mes.

Se espera que Trump observe los eventos del día desde una plataforma. Está previsto que reciba una bandera estadounidense doblada. Tal gesto sería inusual. Tradicionalmente se entrega a las familias de los caídos en guerras durante sus funerales militares.

No solo eso. El desfile coincide, además, con la convocatoria masiva para salir a protestar a lo largo y ancho de la Unión Americana por la represión y la persecución contra la población migrante que vive en Estados Unidos y los críticos al régimen trumpista. Bajo el lema "No kings" o "Sin reyes" se ha hecho la convocatoria para este sábado.

"El 14 de junio, Día de la Bandera, el Presidente Trump quiere tanques en las calles y una exhibición televisiva de dominio para su cumpleaños. Un espectáculo que pretende simular fuerza. Pero el verdadero poder no se exhibe en Washington. Se alza en todas partes", se lee en la convocatoria de este acto. "Sin Reyes es un día nacional de desafío. Desde las manzanas de las ciudades hasta los pueblos pequeños, desde las escalinatas de los juzgados hasta los parques comunitarios, tomamos medidas para rechazar el autoritarismo y mostrarle al mundo cómo es realmente la democracia".

"Sin reyes", exponen los organizadores, es además "un día nacional de acción y movilización masiva en respuesta a los crecientes excesos autoritarios y la corrupción de la administración Trump". El llamado a salir a las calles, indican, es para pedir un alto a la represión contra la libertad de expresión, para que se frenen las detenciones de personas por sus posturas políticas, y se deje de amenazar con deportar a ciudadanos estadounidenses.

Frente a la organización de "Sin Reyes", grupos de extrema derecha ya traman cómo responder a las movilizaciones. "Dispara a un par, el resto se irá a casa", decía un meme que circulaba en los canales de Telegram de grupos afiliados a los Proud Boys de extrema derecha, reportó desde la noche The Wall Street Journal. "Solo hay que empalar a algunos...", publicó otra sección local. Una de ellas difundió un tutorial de armas en línea, que ilustraba las técnicas óptimas de tiro con el lema: "¡Otra vez la temporada de disturbios!".

Un análisis de The Wall Street Journal a docenas de cuentas conocidas de extrema derecha en redes sociales con cientos de miles de seguidores en plataformas líderes como X, Truth Social y Telegram ha mostrado cómo estos grupos animan a sus seguidores a responder, en algunos casos con violencia.

Estas cuentas también comparten la ubicación detallada de las protestas "Sin Reyes" e información sobre la identificación de los organizadores, incluyendo nombres, imágenes y lugares de trabajo. Además, días antes, videos en redes sociales verificados por The Wall Street Journal muestran que líderes de grupos de extrema derecha de Chicago y Los Ángeles asistieron a protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en esas ciudades.

Algunos grupos extremistas parecen estar aprovechando la escalada de emociones y, en ocasiones, las protestas destructivas en Los Ángeles, como una oportunidad de reclutamiento o para promover la deportación masiva de inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos. La Casa Blanca se ha hecho eco de algunos de sus mensajes como ha ocurrido con el afiche racista del Tío Sam que se originó en una cuenta anónima en línea, que publica insultos raciales a sus cientos de seguidores.

No es un país para reyes

Las protestas planificadas contra la administración Trump se espera que estén entre las más grandes desde el inicio del segundo mandato. Las manifestaciones tendrán lugar en los 50 estados, y los organizadores estiman que habrá aproximadamente 2 mil localidades, desde pequeños grupos en comunidades rurales hasta manifestaciones más grandes en grandes ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago, Atlanta, Dallas y Denver. Según un mapa proporcionado a The New York Times por los organizadores, hay unas tres docenas de eventos programados solo en Indiana. También se han programado protestas en otros países, como Gran Bretaña, México y Alemania. Otros indican que Canadá y Europa se movilizarán.

Los eventos principales están programados para Atlanta, Chicago, Houston, Nueva York, Phoenix, Filadelfia y Charlotte, Carolina del Norte. Pero también hay protestas planeadas en comunidades más pequeñas como Lewisburg, Virginia Occidental; Pinedale, Wyoming; y Moab, Utah. Filadelfia, una ciudad con una rica historia revolucionaria, será la sede de la transmisión nacional en vivo del evento, según Leah Greenberg, cofundadora de Indivisible y una de las organizadoras de las manifestaciones, en línea con sus esfuerzos por presentar las protestas como una oposición pacífica y patriótica.

"No nos reunimos para alimentar su ego. Estamos construyendo un movimiento que lo deja atrás. La bandera no le pertenece al presidente Trump. Nos pertenece a nosotros. No estamos viendo cómo sucede la historia. La estamos creando", se lee en la convocatoria para este día.

Una ciudad importante brilla por su ausencia en la lista de manifestaciones planeadas: Washington, sede del desfile militar. La omisión fue intencional, afirmó Greenberg. De hecho en la misma convocatoria se aclara: "El 14 de junio, nos presentaremos donde él (Donald Trump) no esté: para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes"

Los organizadores incluyen a Indivisible, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y 50501. Algunos de estos grupos organizaron protestas durante el primer mandato de Trump por el derecho al aborto y contra la violencia armada. Las protestas de “¡Manos Fuera!∏ de abril se centraron en el mensaje de que el Presidente amenazaba la atención médica, la educación y la Seguridad Social.

La coalición detrás de “Sin Reyes” ha calificado el sábado como un “día de desafío” contra lo que los grupos describen como una extralimitación autoritaria de Trump y sus aliados. Los planes para el evento ya estaban en marcha mucho antes de que las redadas federales de inmigración desencadenaran protestas en Los Ángeles y otras ciudades.

Los organizadores han caracterizado el desfile de Washington —la mayor exhibición de poder militar en la capital del país en décadas— no como una celebración de las fuerzas armadas, sino como una teatral “exhibición de dominio”, similar a las marchas militares organizadas por dictadores en el extranjero.

En declaraciones a principios de esta semana, Trump advirtió que cualquier manifestante contra el desfile militar en Washington sería reprimido con una fuerza desproporcionada. En lugar de atraer más atención al desfile militar y quizás darle a Trump la oportunidad de cumplir su amenaza, afirmó Greenberg, los organizadores quieren que la atención se centre en la gente.

Si bien los planes y horarios varían según la ciudad, muchas están programadas entre última hora de la mañana y primera hora de la tarde. En la protesta principal en Filadelfia, los organizadores planean encabezar una marcha desde LOVE Park hasta el Museo de Arte de Filadelfia, donde se espera que participen la Sra. Greenberg; Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros; y Martin Luther King III.

El jueves, Trump se refirió directamente a las protestas de “No Kings” por primera vez, restándole importancia a su mensaje central:

“No me siento un rey, tengo que pasar por un infierno para que se aprueben las cosas”, dijo Trump, aparentemente refiriéndose a la oposición que enfrenta por parte de los demócratas. “No soy un rey en absoluto, muchas gracias”, añadió.

Para los organizadores de "Sin reyes" el desfile que encabezar´Trump es una desmotración de poderío que busca" intimidar a sus oponentes y consolidar su imagen de hombre fuerte que trabaja a nuestro favor; no nos quedaremos de brazos cruzados".

"En lugar de permitir que este desfile militar sea el centro de atención, haremos que la acción en todas partes sea la historia de Estados Unidos: personas uniéndose en comunidades de todo el país para rechazar la política autoritaria y la corrupción. Junto con organizadores locales, socios y líderes de todo el movimiento prodemocracia y pro-trabajadores, demostraremos un poder popular organizado que supera cualquier aspiración autoritaria", señalan los que convocan a la movilización social.

Como parte de las pautas de acción para protestar de manera pacífica, se ha pedido a quienes salgan a las calles a mantener la calma e intervenir de forma no violenta para priorizar la seguridad sobre la confrontación. "Nos centramos en la causa, evitamos daños materiales y resistimos las provocaciones que podrían socavar el movimiento", piden quienes convocan.

También se ha pedido documentar la mala conducta de las fuerzas del orden. "Utilicen herramientas como videos, fotos o notas escritas para registrar las infracciones de forma responsable", se lee en las recomendaciones. "Descanse, reflexione y reencuentrese. El cuidado comunitario es parte de nuestro trabajo".

