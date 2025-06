GRÁFICOS ¬ Construcción, servicios y agricultura en EU no son posibles sin mexicanos

En una semana marcada por protestas en Estados Unidos para denunciar la persecución de personas migrantes, el Gobierno de México ha exigido el respeto a los derechos de las y los connacionales que viven en ese país y aportan con su trabajo en sectores clave como la construcción y la alimentación.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– Más de 39 millones de mexicanos y mexicanas viven en Estados Unidos, trabajan y estudian en ese país, por ello, ante el trato criminalizante de autoridades estadounidenses que amenazan con deportar a migrantes, la Presidenta de México y miles de personas han exigido en los últimos días un trato digno para esta población.

Desde enero, cuando Donald Trump asumió la Presidencia de EU, su administración emprendió una campaña de comunicación antimigrantes. Por ejemplo, a través de la Secretaria de Seguridad Interior que llama a migrantes a “autodeportarse” con la aplicación CBP Home para evitar ser multados y detenidos, y más recientemente con redadas encabezadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en centros de trabajo de California.

Ante ese panorama, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su próxima reunión con Donald Trump le recordará la relevancia de la comunidad mexicana que vive, trabaja y aporta en ese país, algo que él ha reconocido.

“Le recordaremos que en muchos momentos él ha reconocido a las y los mexicanos que viven allá y que no son criminales, que son sencillamente personas que migraron por necesidad y que son parte ya de la vida de Estados Unidos”, afirmó este 13 de junio desde Palacio Nacional.

Datos analizados por el Colegio de la Frontera Norte de México (Colef) muestran la presencia de las y los mexicanos en EU. En el país vecino viven 332.3 millones de personas de las cuales poco más de 39 millones son de origen mexicano.

"De éstas, la gran mayoría, 9 de cada 10, son ciudadanos americanos o residentes permanentes autorizados", detalló el Colef basado en datos de la Current Population Survey, realizada por la Oficina del Censo y la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, publicada en 2024.

Estas estadísticas muestran que entre la población de origen mexicano en Estados Unidos los ciudadanos americanos por nacimiento representan el 69 por ciento; las y los residentes permanentes legales el 8 por ciento; los ciudadanos americanos por naturalización el 10 por ciento, mientras que las y los migrantes no autorizados el 13 por ciento.

En su análisis, el Colef utiliza el término “migrantes no autorizados” para referirse a las personas que viven en Estados Unidos pero que no son ciudadanas de ese país, no tienen residencia permanente ni cuentan con algún estatus temporal autorizado para vivir o trabajar por un período largo en Estados Unidos. El colegio también aclara que las personas no son “ilegales”, y tampoco es exacta la categoría de “migrantes indocumentados” porque sí cuentan con documentos de identidad.

Las estimaciones del Colef, dadas a conocer desde enero, en el marco del inicio de la Presidencia de Donald Trump, muestran que más de la tercera parte de las personas no autorizadas que viven en EU son mexicanos: el 36.4 por ciento de 13.5 millones; le siguen personas originarias de Centroamérica (17.9 por ciento).

La población mexicana no autorizada vive principalmente en Texas, California –donde esta semana iniciaron protestas para frenar las detenciones de personas migrantes– e Illinoiss. De igual forma hay una igual cantidad de mexicanos y mexicanas en Georgia, Carolina del Norte, Arizona, Florida, Nevada, Nueva Jeresy y Washingon.

Además, el Colef ha calculado que siete de cada 10 mexicanos no autorizados en Estados Unidos tienen más de 10 años viviendo en ese país, por lo que han formado familias y círculos de amigos. De esta población, 37.5 por ciento tiene de 21 a 30 años viviendo en ese país y el 11.2 por ciento tienen 31 años o más.

"El 72 por ciento de las personas no autorizadas se encuentran dentro de la fuerza laboral, el resto son menores de edad, estudiantes, o personas dedicadas a las labores del hogar", detalló el Colegio de la Frontera Norte.

Estos datos muestran que quienes trabajan, lo hacen principalmente en los sectores de construcción, en un 28 por ciento; un 16.6 por ciento labora en los rubros de alojamiento y servicios de alimentación, recreación, arte y entretenimiento; en tercer lugar sigue el sector de servicios profesionales, científicos, de gestión y administrativos y la gestión de residuos, con un 13.7 por ciento.

En la manufactura, la población mexicana no autorizada que trabaja en el sector de la manufactura representa el 10.7 por ciento, el 8.9 por ciento en el comercio y 6 por ciento en la agricultura, silvicultura, pesca y caza.

El Presidente Donald Trump incluso reconoció esta semana que su “muy agresiva” política migratoria está afectando a los trabajadores de sectores como la agricultura, la hotelería y el ocio, por lo que anunció que propondrá algunos cambios.

Las medidas contra migrantes impulsadas por Trump se han enfrentado con decenas de protestas en diferentes ciudades del país. Pese al levantamiento social reciente, estas acciones, desde el día uno del segundo mandato del republicano, han generado temor e incertidumbre entre la población.

Para este 14 de junio, en coincidencia con el cumpleaños 79 del Presidente Trump, se llevará a cabo un desfile militar en Washington, por lo que decenas de personas han difundido una convocatoria para manifestarse contra su administración de manera pacífica en diversas ciudades del país, excepto donde se realizará el evento presidencial.