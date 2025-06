Ataques en Teherán dejan al menos 60 muertos, entre ellos 20 niños, denuncia Irán

MADRID, 14 (EUROPA PRESS).- La televisión estatal de Irán informó este sábado que uno de los ataques israelíes del viernes contra la capital del país, Teherán, ha dejado al menos 60 muertos, entre ellos 20 niños, tras alcanzar un edificio residencial vinculado al Ministerio de Defensa.

Al menos un misil impactó en la madrugada del viernes contra el complejo residencial Shahid Chamran, conformado por pisos de empleados del Ministerio, que quedó parcialmente derrumbado en el noreste de la capital, de acuerdo con Press TV, el canal internacional en inglés y francés de la radiotelevisión pública iraní (IRIB).

En farsi, IRIB ha informado de que unas 38 personas fueron rescatadas de entre los escombros y ahora mismo hay un número indeterminado de desaparecidos, de los cuales al menos una decena son niños, entre ellos "bebés menores de nueve meses".

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado al respecto.

Las autoridades iraníes no han proporcionado un balance oficial de las víctimas de los ataques israelíes. Autoridades locales y la Media Luna Roja de Irán estimaron más de una decena de muertos pero medios vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán, como la agencia Fars, estiman los fallecidos en casi 80 y los heridos en más de 300.

Las Fuerzas Armadas de Israel informaron este sábado que mataron a nueve científicos y expertos del programa nuclear iraní en los últimos ataques lanzados en la noche del jueves al viernes contra diversos puntos del territorio iraní.

"Nueve científicos y expertos de alto rango que estaban haciendo avanzar el plan del régimen iraní de obtener armas nucleares han sido eliminados en ataques de las Fuerzas Aéreas al comienzo de la operación León Naciente", afirmó el Ejército israelí en un comunicado.

Does this look like a nuclear facility or a residential building in Iran

pic.twitter.com/NIG2biw0Ae

— Assal Rad (@AssalRad) June 13, 2025