Congresista demócrata es asesinada en Minnesota; FBI identifica a supuesto tirador

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- La Oficina Federal de Investigación (FBI) estadounidense ha señalado a Vance Luther Boelter, de 57 años, como el principal sospechoso del asesinato de la congresista estatal demócrata Melissa Hortman y su esposo, Mark, así como del ataque armado contra el Senador estatal John Hoffman y su esposa, Yvette, ocurrido en la madrugada de este sábado. Los hechos, calificados por el Gobernador Tim Walz como un “asesinato por motivos políticos”, han conmocionado al estado y al país.

Según informes policiales, Boelter, un hombre blanco de cabello castaño, se hizo pasar por agente de la ley, utilizando un uniforme policial falso, placa, chaleco antibalas y un vehículo con características de patrulla para ganar acceso a las residencias de las víctimas en Brooklyn Park y Champlin, localidades cercanas a Minneapolis.

En el vehículo del sospechoso, las autoridades encontraron un manifiesto y una lista con nombres de legisladores y activistas, incluyendo a Hortman y Hoffman, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado con motivaciones políticas.

Boelter, quien permanece prófugo, fue descrito por la policía como “extremadamente peligroso”. El jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, confirmó que el sospechoso intercambió disparos con las autoridades en las inmediaciones de la residencia de Hoffman antes de escapar.

Un amplio operativo de búsqueda, que incluye al FBI, equipos SWAT y cientos de agentes, está en marcha para capturarlo. Las autoridades han emitido una alerta a los residentes de la zona para que no abran sus puertas a personas que se identifiquen como policías sin verificar su identidad y han pedido reportar cualquier información al 911. El FBI ofrece una recompensa de 50 mil dólares por cualquier información que lleve a su captura.

Datos preliminares indican que Boelter tuvo vínculos con el Gobierno estatal, habiendo sido designado en 2019 por el Gobernador Walz para formar parte de una junta estatal, según publicaciones en X. Además, registros públicos sugieren que Boelter era director de Praetorian Guard Security, una empresa de seguridad con sede en Minneapolis, lo que podría explicar su acceso a uniformes y equipo táctico.

The FBI is offering up to $50,000 for information leading to the capture and conviction of Vance Luther Boelter, who is wanted in connection with today’s shootings in Champlin and Brooklyn Park. Read more at: https://t.co/F7omfyvMpr pic.twitter.com/ZOmRT4oaDG

BREAKING: Minnesota Governor Tim Walz confirms that both Melissa Hortman and her husband were shot an killed early this morning in a "politically motivated" attack. John Hoffman and his wife are both out of surgery and doctors remain optimistically hopeful for their recovery. pic.twitter.com/nS5elAwoc0

Walz envió sus oraciones a las familias de los congresistas y se pronunció por resolver las diferencias de manera democrática y pacífica para llevar a la sociedad a un lugar mejor.

De acuerdo con medios locales, la policía investiga la hipótesis de un ataque específicamente dirigido en contra de ambas figuras públicas que pertenecen al Partido Demócrata-Agrario-Laborista de Minnesota, filial estatal del Partido Demócrata.

Hortman era la máxima líder demócrata en la Asamblea Legislativa del Estado y antigua presidenta de la Cámara de Representantes estatal. Fue elegida por primera vez en 2004. Era abogada y tenía dos hijos.

Por su parte, Hoffman se desempeñaba como senador estatal. Fue elegido por primera vez en 2012. Además, dirigía una empresa de consultoria llamada Hoffman Strategic Advisors. También fue vicepresidente de la Junta Escolar de Anoka Hennepin, que gestiona el distrito escolar más grande de Minnesota. El político está casado y tiene una hija.

