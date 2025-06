Congresista demócrata es asesinada y otro más queda herido tras ataques en Minnesota

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- Los congresistas demócratas por el estado de Minnesota John Hoffman y Melissa Hortman fueron atacados la madrugada de este sábado en sus casas en Champlin y Brooklyn Park, al norte de Minneapolis.

El Gobernador Tim Walz informó que Hortman y su esposo murieron como resultado del “ataque con motivos políticos”, mientras que John Hoffman y su esposa tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente y los médicos mantienen una esperanza optimista en su recuperación.

BREAKING: Minnesota Governor Tim Walz confirms that both Melissa Hortman and her husband were shot an killed early this morning in a "politically motivated" attack. John Hoffman and his wife are both out of surgery and doctors remain optimistically hopeful for their recovery. pic.twitter.com/nS5elAwoc0

Walz envió sus oraciones a las familias de los congresistas y se pronunció por resolver las diferencias de manera democrática y pacífica para llevar a la sociedad a un lugar mejor.

De acuerdo con medios locales, la policía investiga la hipótesis de un ataque específicamente dirigido en contra de ambas figuras públicas que pertenecen al Partido Demócrata-Agrario-Laborista de Minnesota, filial estatal del Partido Demócrata.

Hortman era la máxima líder demócrata en la Asamblea Legislativa del Estado y antigua presidenta de la Cámara de Representantes estatal. Fue elegida por primera vez en 2004. Era abogada y tenía dos hijos.

Por su parte, Hoffman se desempeñaba como senador estatal. Fue elegido por primera vez en 2012. Además, dirigía una empresa de consultoria llamada Hoffman Strategic Advisors. También fue vicepresidente de la Junta Escolar de Anoka Hennepin, que gestiona el distrito escolar más grande de Minnesota. El político está casado y tiene una hija.

BREAKING: Two Democrat Lawmakers in Minnesota - Democratic Senator John Hoffman and Rep Melissa Hortman - were just shot in their homes by a gunman impersonating a police officer.

Is MAGA going to condemn this violence?

This is why you don't open your door for law enforcement… pic.twitter.com/fWneYkDppC

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) June 14, 2025