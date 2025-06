EnVivo ¬ Manifestantes contra Trump inician movilizaciones en más de 2 mil ciudades

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– La tensión en Estados Unidos ante las redadas masivas de la actual administración ha provocado la reacción de las diversas comunidades de latinos en aquel país, respaldadas por la solidaridad de quienes ven la actuación del Presidente Donald Trump como un paso decisivo hacia el autoritarismo.

Este sábado, a lo largo de docenas de ciudades, y sobre todo en Los Ángeles, el epicentro de las protestas, se lleva a cabo una marcha bajo el lema "Sin Reyes" (#NoKingsDay) de forma paralela al desfile militar, inédito en la era moderna de Estados Unidos, en el mismo día del festejo de cumpleaños de Trump.

En medio de la situación, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) habría recibido órdenes de “suspender en gran medida las redadas y arrestos en la industria agrícola, hotelera y de restaurantes, según un correo electrónico interno y tres funcionarios estadounidenses”, según el New York Times.

12:30 horas: Incluso ciudades en estados del sur profundo, como Tennessee y Alabama reportan cientos de participantes. Los organizadores afirman que esto “se sale de los sueños más locos” que tuvieron al realizar esta demostraciones contra el autoritarismo.

Anti-Trump 'No Kings Day' protesters endure the rain to demonstrate in Nashville, TN pic.twitter.com/1qBWfKaM4w

12:00 horas: Reporta el Times que en Houston la marcha “se ha convertido en algo parecido a una fiesta vecinal” con “gente bailando música tradicional mexicana mientras otros disfrutan de un chapuzón en una fuente. (…) Hay risas, solidaridad y comunidad. La policía sigue observando desde la barrera”, completa.

Los Angeles is blowing Trump’s little birthday party out of the water!!!!! #NoKingsDay pic.twitter.com/QoJvgE8xgE

11:30 horas: Las manifestaciones arrancan en la mayor parte del país y en otras zonas del mundo, incluida la Ciudad de México.

Se reportan manifestaciones en ciudades con poca tradición de resistencia, incluidas New Haven y en partes del país donde hay una abrumadora mayoría republicana, como Texas.

Never seen a bigger (and peaceful) rally in my small city of New Haven. #NoKings pic.twitter.com/ZO2NqWs0n7

So other than the rain I had fun at the NoKings protest here in Punxsutawney.

I met a lot of great patriots, defending our constitution, veterans, women rights, seniors, the first amendment, and due process etc.

Thank you Punxsy police and community. pic.twitter.com/Q2PjlXmabP

— Punxsutawney Moe 🇺🇸 (@Moe69777) June 14, 2025