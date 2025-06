“Mi líder moral es un gigante de Macuspana”, responde Cornejo a críticas de Morena.

Miles de usuarios reaccionaron y calificaron como un abuso autoritario la acción de Christopher Landau contra Melissa Cornejo, quien agradeció la solidaridad de las y los mexicanos.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- Melissa Cornejo, la Consejera de Morena en Jalisco a quien el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, ordenó retirarle su visa por un comentario en redes sociales a favor de las protestas en Los Ángeles, publicó este sábado una carta en la que agradeció el apoyo de militantes y simpatizantes de Morena.

"En días como estos, una no puede más que agradecer. Gracias, de corazón, a cada persona buena, justa y generosa que ha levantado la voz para tenderme la mano. Gracias a quienes he admirado desde hace años y hoy me han sorprendido con su respaldo: escritores, periodistas, políticos, moneros, militantes de hierro. Mexicanos y extranjeros", escribió Cornejo.

Con su mensaje, la Consejera morenista rompió el silencio tras varios días de cerrar sus redes sociales. La polémica explotó el pasado 12 de junio, cuando la militante publicó en X, antes Twitter, un mensaje en apoyo a las protestas desatadas en California en contra de la política migratoria de Donald Trump; se trató de una fotografía de un hombre que posa con la bandera de México frente a un automóvil que lleva la leyenda “Fuck ICE”, en referencia a la agencia de migración estadounidense. Cornejo acompañó la foto con el comentario: "Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.

El Subsecretario de Estado de EU respondió directamente a Cornejo en X, donde aseguró que había ordenado cancelar su visa tras ver el mensaje. "Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo", escribió en un primer comentario.

Sin embargo, aclaró que Cornejo ni siquiera tenía una visa vigente que pudiera ser cancelada, según información oficial: "Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Qué fácil hablar de tu desprecio hacia 'mi visa' en redes sociales cuando no la tienes".

Miles de usuarios reaccionaron y calificaron como un abuso autoritario la acción de Christopher Landau. Sin embargo, otras personas se burlaron de la morenista o la criticaron por no ser prudente con sus publicaciones.

La noche del 12 de junio, la dirigente Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, desmarcó a su partido de los comentarios de Melissa Cornejo y llamó a la militancia a conducirse con responsabilidad.

"Las expresiones de Melissa Cornejo no representan la postura de Morena. Desde su origen, nuestro Movimiento ha sido profundamente pacífico y así lo seguirá siendo. No promovemos ni promoveremos jamás actos de violencia", escribió Alcalde.

Al día siguiente, ante una pregunta de la prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el movimiento que encabeza está en contra de la violencia. "No está bien promover acciones violentas. Hay que dejar de hacer política en X, está bien que se manifiesten, pero hay que ir con la gente", zanjó

Por su parte, Cornejo agradeció en su comunicado a las personas que le han expresado muestras de cariño y apoyo a raíz de la polémica que se desató por su publicación en redes.

"Gracias a quienes he abrazado en las calles y hoy me abrazan de forma virtual con su cariño, esos con quienes compartí un ejemplar de Regeneración, un espacio en mesas de análisis, espacios en alguna redacción, una consigna, una broma, una marcha, un sueño. Me han querido hacer sentir sola, pero no lo estoy. La opinión pública podrá decir misa. Yo sé quién soy, y sé quiénes están conmigo. Tengo a la banda de mi lado. Y eso no sólo me basta: me desborda de amor. No quiero hablar del odio, porque no es eso lo que hay en mi corazón. Las heridas sanan. Estoy tranquila, estoy de pie", comentó la morenista.

Asimismo, afirmó que tanto su "alma" como sus ideales están intactos, e hizo una alusión al expresidente Andrés Manuel López Obrador: "Mi líder moral es un gigante de Macuspana y él me enseñó que cuando se lucha por causas justas, hay que estar dispuesto a pagar cuotas de humillación. Pero mientras una tenga la conciencia tranquila y al pueblo a su lado, todo estará bien. Siempre se puede volver a empezar", concluyó.