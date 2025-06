VIDEO: Agente pregunta a hombre en qué hospital nació para comprobar su nacionalidad

Por María Ortiz

Los Ángeles, 14 de junio (LaOpinión).- Un video publicado en Instagram el viernes da una idea de la indignación en Los Ángeles por las redadas en las que agentes de ICE detienen a las personas en la calle y las obligan a demostrar que son ciudadanos estadounidenses.

Brian Gavidia, dueño de El Guapo Auto Sales, quien vestía una camiseta con el nombre de su pequeño negocio, le contó a Brittny Mejía, de Los Angeles Times, que un agente de la Patrulla Fronteriza lo detuvo y lo empujó contra una valla el jueves en Montebello, al este del condado de Los Ángeles.

En un video grabado por un amigo, indignado por el incidente y quien sugirió que el delito de Gavidia fue “caminar con piel morena”, se escucha al oficial pidiéndole que demuestre que nació en Estados Unidos mencionando el hospital.

Gavidia declaró al Times que le dio su identificación real al agente, quien nunca se la devolvió. Posteriormente, en Instagram, acusó a los agentes federales de discriminación racial.

En una serie de videos publicados en Instagram por Gavidia, algunos de los cuales fueron publicados posteriormente en X por el periodista Pablo Manríquez, se puede escuchar al angelino denunciando con enojo a los agentes federales fuertemente armados que arrasaban el vecindario, deteniendo a hombres sospechosos de ser inmigrantes indocumentados.

Brian Gavidia told us he was stopped by a Border Patrol agent in Montebello and despite telling him he was American, was pushed against this fence. He said he gave his real ID to the agent and never got it back. CBP did not explain what happened here. Here’s video his friend took pic.twitter.com/CJh640p5Qj

— Brittny Mejia (@brittny_mejia) June 13, 2025