¿Sabes cuándo es el Día internacional de Yoga y cuáles son sus beneficios?

El yoga es una práctica que ayuda a mejorar la salud de quien decide integrarla como parte de su rutina.

Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).-El 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, una fecha proclamada por las Naciones Unidas que busca dar visibilidad y mostrar a las personas los beneficios de esta práctica.

De acuerdo con la página de las Naciones Unidas: "El yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua, que se originó en la India. La palabra "yoga" proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente".

¿Qué beneficios trae el yoga?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la yoga "es una herramienta poderosa para mejorar la salud y el bienestar físico y mental".

Esta practica es de ayuda para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles (ENT), además, "el yoga ha demostrado tener beneficios psicológicos inmediatos, ya que reduce la ansiedad y el estrés, y aumenta la sensación de bienestar emocional y social", se lee en la página de la OMS.

Hay varios tipos de yoga, entre ellos Aeroyoga, el Sivanda Yoga o el Hatha Yoga; en todas se conecta el cuerpo y la mente a través de la respiración y diversas posturas.

¿Qué ponerte para encontrar practicar yoga?

Ante la duda de qué usar, la opción son prendas cómodas que permitan el movimiento del cuerpo y que sean elásticas para adaptarse al igual que el cuerpo a las posturas del ejercicio sin que se rompan o rasguen.

Aerie compartió con los lectores de Mundano que el bienestar empieza desde lo que cada uno siente y para lucir muy bien y con comodidad al hacer yoga, crearon looks que permiten moverse libremente, expresarse con autenticidad y fluir en cada momento con comodidad total; ya sea yoga al amanecer o por las tardes, durante una clase en el parque, las prendas están diseñadas para seguir el ritmo y cada postura.

Entre las prendas están los leggings Offline que son muy suaves, con soporte y tela stretch, ideales para cualquier tipo de práctica, desde vinyasa yoga hasta yin yoga. También se puede elegir un top deportivo que como el Real Me Bra, perfecto para mantener la comodidad sin sentirse limitada.

Para las mañanas frescas, se puede usar una chamarra de nylon o hoodie oversize si la clase es en exteriores, la recomendación es en tonos neutros o pasteles para mantener esa vibra relajada. Para los días más cálidos, la opción es un biker Offline Real Me, combinados con un top hold up para lograr un look sporty-chic que va desde el mat hasta el brunch con amigas.