Irán lanza su ataque más letal contra Israel; deja 10 muertos y más de 200 heridos

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS).- Irán lanzó la pasada noche el ataque más letal de su corta historia de enfrentamientos directos contra Israel, con el lanzamiento de medio centenar de misiles balísticos y aviones no tripulados contra el centro del país, que dejaron al menos 10 muertos y más de 200 heridos.

La Fuerza Aérea israelí respondió de inmediato con una nueva operación de bombardeos en territorio iraní, esta vez concentrada en su infraestructura energética.

Entre los fallecidos, según el Gobierno israelí, había cuatro niños y siete personas seguían desaparecidas.

Message from my dad in Tehran: “God bless Israel” pic.twitter.com/OBZ0D69Qd6

🚨 BREAKING: Israel is hitting ALL major cities and airports in Iran

El de anoche fue un ataque sin precedentes, por su coste humano, desde que Irán lanzara el 14 de abril del año pasado su primer asalto directo contra Israel: 300 misiles y drones de ataque en respuesta al bombardeo israelí contra el Consulado de Irán en Damasco (Siria), que dejó 16 muertos, entre ellos destacados responsables de la Guardia Revolucionaria.

A diferencia de lo ocurrido entonces, la Cúpula de Hierro, el sistema defensivo israelí, se vio rebasada anoche. “La defensa no es hermética”, admitió el ejército israelí en uno de sus numerosos avisos a la población.

Los ataques iraníes partieron desde Shiraz, Kashan, Qom o Lorestán como parte de la segunda oleada de la Operación Promesa Verdadera III, según recogió la agencia de noticias oficial iraní IRNA. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) explicó que el ataque tenía como objetivo principal las áreas que producían combustible para aviones de combate israelíes y otras infraestructuras energéticas.

Prácticamente al mismo tiempo, Israel lanzó una nueva operación aérea también contra las zonas de producción de energía de la república islámica. La agencia oficial iraní confirmó el impacto de un avión no tripulado de Israel en el Campo de Condensado de Gas South Pars, lo que provocó una explosión y un incendio, y otro contra el campo de procesamiento de gas natural Fajr-e Jam, en la provincia oriental de Bushehr.

Meanwhile, mullahs are seeking assurances from Russia that they will be granted safe entry if their regime collapses.

Israel is obliterating oil fields across Iran.

Las Fuerzas de Defensa de Israel también confirmaron ataques contra la sede del Ministerio de Defensa iraní, así como la sede del proyecto nuclear de la Organización de Innovación e Investigación Defensiva de Irán, el SPND, y otros objetivos.

Aviones israelíes también atacaron depósitos de combustible en el país, confirmó el ejército, señalando que había completado una extensa serie de ataques contra objetivos en Teherán “relacionados con el proyecto de armas nucleares del régimen iraní”.

Más tarde, el Ministerio de Petróleo iraní confirmó un ataque contra el depósito de combustible de Shahran, cerca de Teherán, y subrayó que “la situación está bajo control”. “El volumen de combustible en el depósito atacado no era alto y la situación está totalmente bajo control”, indicó el Ministerio, según recogió la agencia de noticias iraní Shana.

El último aviso del ejército Israelí instó a la población iraní que se encontrara “cerca de las instalaciones de fabricación de armas militares o sus alrededores, así como en sus instituciones de apoyo, que abandonaran estas zonas y no regresaran hasta nuevo aviso”, declaró el Coronel Avichay Adraee, portavoz en árabe de las FDI, en un mensaje publicado en farsi en su cuenta de la red social X.

Tehran is an absolute warzone.

Israel is bombing so many locations right now. All regime installations.

We have to liberate Iran from the demon mullahs.

pic.twitter.com/XSMy83Z1wt

— 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) June 15, 2025