Israel confirma que realizó ataques contra instalaciones nucleares iraníes en Isfahán

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron bombardeos contra instalaciones nucleares en Isfahán. Según el OIEA, resultaron dañadas al menos dos plantas clave en el procesamiento de uranio.

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel confirmó este domingo que atacó instalaciones nucleares iraníes en Isfahán, en el centro del país, después de que la agencia nuclear de Naciones Unidas ratificara a última hora de este pasado sábado daños en dos plantas de tratamiento de uranio y combustible.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron con fuerza una instalación nuclear iraní en Isfahán, un centro estratégico importante", anunció el portavoz militar israelí, el coronel Avichai Adraee, en su cuenta de la red social X.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirmó ayer que "cuatro edificios críticos" resultaron dañados en Isfahán, entre ellos "una instalación de conversión de uranio y una planta de fabricación de placas de combustible".

Iranian air defenses were activated in Bandar Abbas city to counter Israeli attacks. Emotional Support Fire only. They can do nothing. Not just in Bandar Abbas, but also in Tehran, Ahvaz, Isfahan, Tabriz, and Piranshahr, Air defenses were activated; it seems like Tehran was… pic.twitter.com/6qe2V6sdyq — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) June 14, 2025

En su mensaje de este domingo, el portavoz militar israelí, Ee Defrin, anunció que "los ataques han alcanzado los laboratorios e instalaciones de contención", aunque no precisó exactamente cuándo ocurrieron los bombardeos.

"Las Fuerzas de Defensa continuarán atacando las capacidades nucleares iraníes para eliminar la amenaza que representan", añadió el portavoz.

Además, Defrin informó de 80 ataques en la región de Teherán, la capital iraní, durante la pasada noche. "Los aviones han utilizado el corredor que hemos abierto hasta el corazón de Teherán", destacó en referencia a la "superioridad aérea" lograda el sábado tras los últimos ataques contra las defensas antiaéreas iraníes.

"Hasta ahora hemos atacado más de 250 objetivos y hemos destruido más de 720 componentes distintos. En este mismo momento seguimos atacando decenas de objetivos más en Teherán", relató. "Estamos profundizando el daño al programa nuclear y a la capacidad militar para reducir el riesgo en el frente interior", argumentó.

El propio Defrin indicó que advirtieron a los civiles que vivían en las zonas cercanas a los objetivos, para darles tiempo de abandonar el lugar. "Los próximos días serán decisivos. Habrá más lanzamientos e impactos", pero las Fuerzas Aéreas "no van a parar de atacar por el momento".

Defrin criticó además los ataques iraníes contra el norte y el centro de Israel, "la mayoría contra barrios civiles". "Esta es la naturaleza del régimen terrorista iraní. Nosotros atacamos objetivos militares y ellos atacan a civiles inocentes", reprochó.

What is claimed to have been a military drone factory in the city of Isfahan was targeted and destroyed earlier by a strike from the Israeli Air Force. pic.twitter.com/VcieqhMrE3 — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

El portavoz mencionó además los ataques de la aviación israelí en Yemen tras "volar una distancia de más de dos mil kilómetros". "Incluso mientras operamos en Irán vamos a seguir actuando contra cualquiera que se atreva a intervenir", advirtió.

Israel bombardeó desde el viernes instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán, Arak, Jondab, Jorramabad y Fordo, además de las defensas antiaéreas de Teherán. Por el momento, estos ataques no provocaron ningún incremento anormal de la radiación.

En estos bombardeos murieron varios altos mandos de las fuerzas armadas iraníes, así como al menos nueve científicos y expertos nucleares. La Media Luna Roja iraní estimó que un centenar de personas murieron y unas 800 resultaron heridas en estos ataques. Israel reivindicó haber conseguido la superioridad aérea y vía libre para bombardear entre la frontera occidental de Irán y Teherán.

BREAKING: The Israeli Air Force just struck a building in Isfahan, Iran. Israeli airstrikes have intensified again within the last hour. pic.twitter.com/hRl4HaSph9 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 15, 2025

Irán, por su parte, lanzó misiles y drones contra Israel y causó la muerte de al menos 10 personas y heridas a otras 200 durante la pasada noche, según el último balance oficial. Tres personas más fallecieron en la oleada de ataques iraníes del viernes.

