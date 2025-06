Sheinbaum envía mensaje por Día del Padre; reconoce a quienes dan "valiosa enseñanza"

La Presidenta de México reconoció la dedicación y constancia de los papás mexicanos en su día.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un mensaje en sus redes sociales para felicitar a todos los papás mexicanos con motivo del Día del Padre que se celebra este domingo 15 de junio en todo el país.

“En este día tan especial, quiero reconocer y felicitar a todos los papás que, con amor, dedicación y constancia, transforman cada jornada en una valiosa enseñanza para sus hijas e hijos. ¡Muchas felicidades!”, expresó la mandataria en su cuenta de X, antes Twitter.

A la par, la cuenta oficial del Gobierno de México publicó un post para felicitar y reconocer el esfuerzo de los papás mexicanos en este Día del Padre.

En este día tan especial, quiero reconocer y felicitar a todos los papás que, con amor, dedicación y constancia, transforman cada jornada en una valiosa enseñanza para sus hijas e hijos. ¡Muchas felicidades! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 15, 2025

¿Por qué se celebra el Día del Padre en México?

En México cada año se festeja el Día del Padre durante el tercer domingo del mes de junio, por lo que a diferencia de otras celebraciones, como el Día de las Madres o el Día del Niño, no hay una fecha fija para esta conmemoración.

La tradición de dedicar un día para celebrar a los papás inició en el país a mediados del siglo XX, luego de que en la década de 1950 algunas escuelas de educación básica comenzaran a organizar actividades especiales enfocadas en resaltar la figura paterna en la familia.

Con el paso del tiempo, dicha celebración se convirtió en una tradición entre la sociedad mexicana, por ello, se estableció como fecha para este festejo el tercer domingo del mes de junio.

👨🏽 Este 15 de junio celebramos y reconocemos el esfuerzo y amor de todos los papás de México. ¡Feliz Día del Padre! pic.twitter.com/l1pYs3LZDj — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 15, 2025

Cabe mencionar que el Día del Padre no es una fecha que esté incluida en la lista de días de asueto oficiales establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo tanto, este domingo 15 de junio no es considerado descanso obligatorio, además de que las personas que laboren hoy no recibirán un salario doble por la jornada.